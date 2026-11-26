Die FCC erlaubt bis zu einer Million SpaceX-Satelliten als Rechenzentren im All. Welche Fristen gelten und warum Astronomen bestürzt sind.

Bis 2033 muss der erste Starmind-Satellit laufen, bis 2040 die volle Flotte. Astronomen sind bestürzt. Für höhere Bahnen fehlt noch ein Schrottplan. Die Mega-Rakete „Starship“ von SpaceX wird in Starbase in Boca Chica, Texas, für einen Testflug vorbereitet.

Nun soll das Projekt Starmind starten.vom 25. November 2026 darf Elon Musks Raumfahrtkonzern für sein Projekt Starmind maximal eine Million Satelliten stationieren. Einige Punkte genehmigt die Behörde allerdings nur unter Auflagen. Derzeit umkreisen rund 17.000 Satelliten die Erde, mehr als 11.000 davon gehören zu Starlink.

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Die Million ist jedoch eine Obergrenze. Eine gebaute oder finanzierte Flotte gibt es nicht, wie dieBis zum 25. November 2033 muss ein erster Satellit in Betrieb sein, bis 2035 müssen es 100.000 sein, bis 2038 dann 500.000. Die komplette Konstellation verlangt die FCC bis 2040, wieKreisen sollen die Module in sechs Höhenbereichen zwischen 500 und 1002 Kilometern.