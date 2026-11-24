Investigativjournalistin May Jeong deckt in neuer Recherche Manipulation und Rachefeldzüge bei Pop-Star Taylor Swift auf. Bilder einer eiskalten Geschäftsfrau.

Eine neue investigativrecherche der Journalistin May Jeong zeichnet ein komplexes Bild der Pop-Ikone Taylor Swift. Die Studie bezieht sich auf interviews mit über 100 Kontakten aus dem unmittelbaren Umfeld der 36-jährigen Superstarin. Dabei kommen ehemalige Weggefährten, Schulfreunde und anonyme Musik-Insider zu Wort. Ihre Aussagen widersprechen stark dem öffentlichen Image der liebenswerten Pop-Prinzessin.

Massive Boni trotz manipulativer Vorwürfe

Taylor Swift ist international für ihre Großzügigkeit gegenüber ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bekannt. Im Rahmen ihrer weltweiten Konzerteinihrer "Eras Tour" zahlte die Sängerin Boni in Höhe von 197 Millionen Dollar aus. Diese finanzielle Offenheit stand jahrzehntelang im Gegensatz zu den Vorwürfen, die nun in den Raum gestellt werden. Die Untersuchung zeigt, dass neben finanziellen Anreizen auch psychologische Mechanismen der Macht und Kontrolle im Spiel sein könnten. Kritiker sprechen von angeblichen Rachefeldzügen gegen Personen, die nicht mehr in den engen Kreis der Künstlerin passen. Trotz ihrer 149 ausverkauften Konzerte und den damit verbundenen Ticket-Einnahmen von über zwei Milliarden Dollar, wird nun nach neuen Gründen für ihr Verhalten gesucht.

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Widersprüche zur Darstellung von Mobbing

Taylor Swift erzählt seit Jahren öffentlich von ihrer Zeit als junges Mädchen, das ausgegrenzt wurde. Sie beschrieb Szenen, in denen Schulkameradinnen an einem anderen Platz Platz nahmen, sobald sie sich zu ihnen setzte. Die ehemalige Musiklehrerin Sharon Luyben widerlegt diese Darstellung jedoch klar. Sie bestätigte, dass zu jener Zeit eine feste Sitzordnung im Unterricht herrschte. Noch deutlichere widersprüche liefert die ehemalige Mitschülerin Chanice Skinner. Diese bezeichnete Swift damals als Teil der beliebtesten Mädchengruppe. Wer nicht in dieser Clique war, existierte für sie praktisch nicht. Als Skinner Jahre später einen Werbespot sah, in dem Swift über die Grausamkeiten von Mobbing sprach, reagierte sie schockiert. Sie fragte sich öffentlich, warum Swift die Rolle des Opfers einnehme, wenn sie selbst Teil des Problems gewesen sein könnte.

Veränderung des öffentlichen Bildes

Die musikalische Karriere von Taylor Swift begann mit dem Erlernen der Gitarre im Alter von 12 Jahren. Mit 15 unterschrieb sie ihren ersten Plattenvertrag. Ihr Durchbruch erfolgte 2006 mit der Single "Tim McGraw". Zwei Jahre später folgte mit dem Album "Fearless" und dem Welthit "Love Story" der internationale Erfolg. Heute besitzt sie zwölf Studioalben, vier neu aufgenommene Alben und 14 Grammy Awards. Trotz dieses Erfolgs und der globalen Verehrung zeigen Interviews mit Insiderinnen und Insider, dass ihre Beziehung zu anderen Menschen oft oberflächlich bleibt. Eine frühere Vertraute behauptet, Swift würde Menschen eiskalt aus ihrem Leben streichen, sobald diese etwas aussprachen, das ihr missfiel. Dies geschehe oft innerhalb weniger Wochen, selbst wenn man zuvor noch gemeinsam zu Abend gegessen habe. Ein Brancheninsider vergleicht das Verhalten sogar mit der Figur Regina George aus dem Kultfilm "Mean Girls".

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Intimidation gegenüber der Presse

Die Untersuchung von May Jeong stieß auf erhebliche Widerstände im Umfeld der Pop-Königin. Ein Manager bat darum, Schriftverkehr zu löschen, um die Kommunikation zu erschweren. Ein Anwalt forderte den Austausch über einen Mittelsmann an. Ein ehemaliger Weggefährte wollte sogar seinen aktuellen Beruf nicht preisgeben. Er äußerte die Sorge, Swift könnte ihn daran erkennen und riet der Journalistin ab, den Auftrag anzunehmen. Als die Journalistin fragte, ob die Superstarin den Artikel lesen würde, bestätigte ein Insider dies mit der Aussage, dass dies mit Sicherheit geschehen würde. Diese Reaktionen deuten auf eine straffe Kontrolle über Informationen und eine defensive Haltung gegenüber kritischer Berichterstattung hin. Die Angst vor Repressalien scheint in einigen Kreisen groß zu sein.

Bruch der Freundschaft zu Blake Lively

Fast zehn Jahre lang galten Taylor Swift und die Schauspielerin Blake Lively als unzertrennlich. Taylor ist sogar Patentante der Kinder von Blake. Seit dem Rechtsstreit von Blake Lively mit dem Schauspieler Justin Baldoni hat sich die Beziehung jedoch geändert. Private Nachrichten wurden in diesem Kontext öffentlich. Dies hat nach Berichten der Untersuchung zu einem Bruch der Freundschaft geführt. Dies unterstreicht die Beobachtung, dass Freundschaften nur so lange halten, wie man auf der Seite der Pop-Königin steht. Mitglieder ihres engsten Kreises berichten von hervorragender Fürsorge. Doch wer in Ungnade fällt, muss mit gesellschaftlicher Ausgrenzung rechnen. Diese Dynamik verändert das Verständnis ihrer sozialen Interaktionen grundlegend.