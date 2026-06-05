Rechnungshof deckt undurchsichtige Einkünfte von Prinz Andrew aus Untervermietung auf

Der britische Rechnungshof hat enthüllt, dass Prinz Andrew über Jahre hinweg Einnahmen aus der Untervermietung von Cottages auf der Royal Lodge bezog, während er selbst praktisch mietfrei lebte. Der Bericht kommt inmitten laufender Ermittlungen zu sexuellen Missbrauchsvorwürfen und fordert mehr Transparenz bei königlichen Finanzangelegenheiten.

Der britische Rechnungshof hat in einem umfangreichen Bericht Aufschluss darüber gegeben, wie Prinz Andrew , der Bruder von König Charles III. , über Jahre hinweg sein privates Einkommen durch die Untervermietung von Cottages auf einem weitläufigen Anwesen aufbesserte, das er selbst praktisch mietfrei bewohnte.

Das Anwesen, das als Royal Lodge bekannt ist, umfasst ein Hauptgebäude mit rund dreißig Zimmern und mehrere kleinere Häuser, die von Andrew nach eigenen Angaben an Dritte vermietet wurden. Der Rechnungshof stellte fest, dass die Miete für das Haupthaus lediglich symbolisch war, sodass der Prinz de facto ohne reguläre Mietzahlungen dort leben konnte. Im Gegenzug ließ er die Einnahmen aus der Untervermietung von drei kleineren Cottages in die Finanzberichte einfließen.

Die genauen Mietbeträge blieben dabei unklar, da dem Rechnungshof keine detaillierten Informationen über die verlangten Mieten vorlagen. Die Einnahmen aus der Untervermietung seien direkt an Andrew Mountbatten‑Windsor geflossen, wie der amtliche Bericht verdeutlichte. Der Bericht erscheint inmitten einer intensiven öffentlichen Debatte über die weitgehend undurchsichtigen Immobilienverhältnisse des britischen Königshauses. Bereits im vergangenen Herbst hatte König Charles III.

Andrew sämtliche königlichen Titel und Ehren ausgeschafft, nachdem der Prinz wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualverbrecher Jeffrey Epstein zunehmend in die Kritik geraten war. Im Februar wurden die Räumlichkeiten der Royal Lodge von Ermittlern durchforstet, woraufhin Andrew das Anwesen verlassen musste. Seitdem lebt er im abgelegenen Sandringham, während die drei ehemals vermieteten Cottages seit April leer stehen. Parallel zu den finanziellen Unstimmigkeiten laufen mehrere strafrechtliche Verfahren gegen Andrew.

Das Opfer Virginia Giuffre, das einst von Epstein stammte, wirft dem Prinzen seit Jahren sexuellen Missbrauch im Alter von siebzehn Jahren vor. Ein Rechtsstreit zwischen Giuffre und Andrew ist derzeit noch nicht abschließend geklärt.

Zudem prüft die Polizei von Thames Valley weitere Vorwürfe, die besagen, dass im Jahr 2010 eine Frau zu sexuellen Zwecken nach Windsor gebracht worden sein soll, wo Andrew damals wohnte. Die Ermittler haben Kontakt zu einem Anwalt eines mutmaßlichen Opfers aufgenommen und rufen mögliche Zeugen dazu auf, sich zu melden.

Die Enthüllungen des Rechnungshofs werfen ein Schlaglicht auf die Art und Weise, wie Mitglieder der königlichen Familie private Einkünfte in Verbindung mit staatlich finanzierten Residenzen generieren können, ohne dass die Öffentlichkeit ausreichend Einblick in die finanziellen Transaktionen erhält. Kritiker fordern nun mehr Transparenz und strengere Regelungen, um potenzielle Interessenkonflikte zu verhindern. Die Debatte um die finanziellen Arrangements des Königshauses könnte zu einer Neubewertung der bestehenden Gesetze und Richtlinien führen, die den Umgang mit privaten Einkünften von Mitgliedern des Königshauses regeln.

Während die Untervermietung der Cottages seit mehreren Monaten ohne neue Mieter bleibt, bleibt offen, ob Andrew in Zukunft weitere Einnahmequellen erschließen wird oder ob die anhaltenden rechtlichen Auseinandersetzungen ihn dauerhaft von solchen Aktivitäten abhalten werden





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