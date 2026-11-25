Ein aktueller Bericht des Europäischen Rechnungshofs deckt erhebliche Mängel bei der Überwachung der EU-Entwicklungshilfefelder auf. Während die EU-Kommission unzureichende Kontrollmechanismen bei der Vergabe an Partnerorganisationen zugeben muss, äußert die FOCUS-online-Community scharfe Kritik. Leser werfen der Kommission Vetternwirtschaft vor und fordern entweder ein Ende der Zahlungen oder deutlich strengere Kontrollen, obwohl der Bericht selbst keine Beweise für persönliche Bereicherung liefert.

Der neue Rechnungshofbericht kritisiert erhebliche Kontrolllücken bei der EU-Entwicklungshilfe. Viele unserer Leser kritisieren die EU-Kommission dafür. Einige fordern ein Ende der Zahlungen oder strengere Kontrollen.

„Milliarden für Entwicklungshilfe, aber schlampige Buchführung, zu wenig Kontrolle und kaum Wirkungsnachweise“: FOCUS-online-Autorin Tanit Koch kritisiert in ihrem Briefing den Umgang der-Kommission mit Steuergeldern. Anlass ist ein Bericht des Europäischen Rechnungshofs, der erhebliche Mängel bei der Kontrolle von Geldern aufzeigt, die über internationale Partnerorganisationen fließen. In der FOCUS-online-Community stößt das bei vielen Lesern auf scharfe Kritik. Sie vermuten Vetternwirtschaft und persönliche Bereicherung innerhalb der EU.

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Andere fordern, die Entwicklungshilfe vollständig einzustellen, während einige vor allem strengere Kontrollen und mehr Rechenschaft verlangen. Mehr als die Hälfte der Leser zeigt sich empört über die Ausgabenpraxis der EU-Kommision. Den Rechnungshofbericht bewerten diese Leser als Beleg für grundlegende Missstände innerhalb der EU. Viele werfen der Brüsseler Führung Vetternwirtschaft und einen verschwenderischen Umgang mit Steuergeldern vor.

Einige richten ihre Kritik unmittelbar gegen Kommissionspräsidentin Ursulaund vermuten, dass politische Netzwerke von den Geldern profitieren. Zum Hintergrund: Der Bericht selbst liefert dafür keine Belege. Die Prüfer kritisieren vielmehr, dass die Kommission Ausgaben und Projektergebnisse ihrer Partnerorganisationen nicht ausreichend kontrolliert. Das betrifft Entwicklungsgelder, die unter anderem über UN-Organisationen und nationale Entwicklungsagenturen verteilt werden.

„Die EU-Chefin von der Leyen ist per Amigo durch Merkel und Macron auf diesen Posten geschoben worden. Keiner hat gefragt, ob sie die Fähigkeit für diesen Posten hat. Die EU ist ein riesiges Monster und ein Wasserkopf von Abgeordneten mit satter Bezahlung und Pension.

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“„Vielleicht sollte man mal “vorbeischauen„, wie Frau v. d. Leyen während ihrer Zeit als Verteidigungsministerin agiert bzw. was die Opposition ihr vorgeworfen hat: Umgehung von Vergaberegeln, mangelnde Bedarfsprüfung, intransparente Kommunikation und gelöschte Daten. Vorwurf der Vetternwirtschaft. Noch Fragen?

“„Der EU-Rechnungshof kritisiert mit erstaunlich deutlichen Worten: “Milliarden für Entwicklungshilfe, aber schlampige Buchführung, zu wenig Kontrolle und kaum Wirkungsnachweise. „ Der Bundesrechnungshof kritisiert mit erstaunlich deutlichen Worten: “100 Milliarden Euro für die Ukraine und ihre Bürger – aber keine ordentliche Abrechnung? „ Der Bundesrechnungshof wirft der Bundesregierung unzuverlässige Zahlen, fehlende Angaben und mangelnde Transparenz vor. An der Spitze der EU sitzt die Deutsche Ursula von der Leyen, an der Spitze Deutschlands sitzt Kanzler Merz.

Oder auch: Geld für andere Länder zum Fenster rauszuwerfen ist inzwischen die Kernkompetenz deutscher Politiker.

“Andere Leser fordern, die Entwicklungshilfe vollständig einzustellen. Einige von ihnen halten sie grundsätzlich für wirkungslos; andere fragen, weshalb Brüssel zusätzlich zu den Mitgliedstaaten Geld für Entwicklungsprojekte ausgibt. Zur Einordnung: Der Rechnungshofbericht untersucht nicht die gesamte europäische Entwicklungshilfe, sondern insbesondere deren Abwicklung über Partnerorganisationen. Diese Partner haben zwischen 2021 und 2025 rund 16,5 Milliarden Euro im Namen der EU vergeben.

Die Prüfer bemängeln, dass Kosten kaum kontrolliert und Ergebnisse zu selten nachgewiesen werden. Dass die Projekte wirkungslos sind, sagt der Bericht nicht.

„Entwicklungshilfe ist sowohl auf nationaler wie auf EU-Ebene sofort ersatzlos zu streichen, inkl. der dazugehörigen Ministerien. Sie hat in 50 Jahren nichts gebracht. Merke: Eine Katze, die gefüttert wird, braucht keine Mäuse zu fangen. Darum kommen diese Länder nicht vom Fleck.

Aber dazu braucht es zuerst eine ganz andere Regierung in Deutschland.

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“„Die gemeinschaftlichen Schulden der EU liegen aktuell bei rund 739 bis über 800 Milliarden Euro und steuern bis 2027/2030 auf rund 1 Billion bis über 1,15 Billionen Euro zu. Sie entstehen vor allem über kreditfinanzierte Förder- und Hilfsprogramme wie NextGenerationEU , Ukraine-Hilfen sowie Stabilisierungsmechanismen wie den ESM. Wer soll das bezahlen?

“Ein weiterer Teil der Leserschaft konzentriert sich auf mögliche Konsequenzen aus dem Prüfbericht. Sie fordern, EU-Ausgaben genauer zu kontrollieren, Ergebnisse nachzuweisen und Gelder bei fehlender Rechenschaft zurückzuhalten. Besonders die im FOCUS-Briefing beschriebenen Verwaltungskosten sorgen in diesem Cluster für Kritik. Tatsächlich dürfen Partnerorganisationen zusätzlich zu ihren direkten Projektkosten bis zu sieben Prozent für indirekte Ausgaben wie Verwaltung und Organisation abrechnen.

Laut Rechnungshof beantragen viele den Höchstsatz, den die Kommission häufig ohne schriftliche Kostennachweise akzeptiert. Das Verfahren ist grundsätzlich zulässig, erschwert aber die Beurteilung der Wirtschaftlichkeit.

„Das ist doch nicht nur bei der EU so. Oder glaubt irgendjemand, dass die Regierung bei mehr als 500 Sozialleistungen oder unzähligen Subventionen weiß, wofür das Geld ausgegeben wird. Alle Etats gehören solange gekürzt, bis dieser Überblick wieder da ist. Herr Klingbeil würde sich wundern, wie viele Milliarden eingespart werden können, wenn man sich ein bisschen bemüht.

Allein die Aussage „keine Gegenfinanzierung möglich“ ist Arbeitsverweigerung bzw. Veruntreuung von Steuergeldern.

“„Es ist nicht nur die Entwicklungshilfe. Fahren Sie mal Spaniens Nordküste entlang. Mit EU-Hilfe gebaute, völlig überdimensionierte Straßen. Leere, dreispurige Autobahnen oder zweispurige Landstraßen, dazu unzählige Brücken durch die Berge.

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