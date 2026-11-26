Ermittlungen reichen bis nach Hamburg. Warum die Zahl junger Tatverdächtiger bei rechten Delikten stark steigt.

Eine rechtsextreme Gruppe soll schwere Straftaten geplant haben. Auch die Hamburger Polizei ermittelt – zugleich steigt die Zahl jugendlicher Tatverdächtiger bei rechten Straftaten in der Hansestadt deutlich.

Die Ermittlungen gegen die mutmaßliche rechtsextreme Terrorgruppe „Terror 18“ reichen bis nach Hamburg. Die Hamburger Polizei ermittelt gegen Personen, die möglicherweise der Gruppe zuzuordnen sind. Das geht aus einer Antwort des Senats auf eine Anfrage der Linksfraktion hervor. Am Mittwoch war die Bundesanwaltschaft mit einer bundesweiten Razzia gegen mehrere Jugendliche vorgegangen, die der rechtsextremen Chatgruppe angehört haben sollen.

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Die Ermittler durchsuchten zehn Objekte und nahmen drei Verdächtige im Alter von 14 und 15 Jahren vorübergehend fest. Auch eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen soll im Visier der Gruppe gewesen sein. Die Zahl minderjähriger Tatverdächtiger bei rechts motivierten Straftaten ist in Hamburg deutlich gestiegen. Während die Behörden 2023 noch 26 Tatverdächtige im Alter von 14 bis 17 Jahren registrierten, waren es 2025 bereits 41.