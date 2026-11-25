Die Bundesanwaltschaft geht gegen die mutmaßliche rechte Terrorgruppe „Terror 18“ vor. Die überwiegend jungen Beschuldigten sollen gezielte Tötungen angestrebt haben.

Polizisten durchsuchen bei einer Razzia eine Wohnung . So sehen Sie häufiger Artikel von Berliner-Zeitung.de in ihren Google Ergebnissen Die Bundesanwaltschaft ist mit einer bundesweiten Razzia gegen die mutmaßliche rechtsextremistische Terrorgruppe „Terror 18“ vorgegangen.

Beamte des Bundeskriminalamts nahmen am Mittwoch drei Verdächtige in Brandenburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein fest. Sie stehen unter dringendem Verdacht, einer terroristischen Vereinigung anzugehören. , werden insgesamt zehn Objekte in sechs Bundesländern durchsucht. Neben den Festnahmen in Norddeutschland und Brandenburg finden Ermittlungsmaßnahmen auch in Bayern, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen statt.

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Die Karlsruher Behörde übernahm zudem die Ermittlungen gegen drei weitere mutmaßliche Mitglieder der Gruppe, die sich bereits in Untersuchungshaft befinden. Nach Erkenntnissen der Bundesanwaltschaft entstand die mutmaßliche terroristische Vereinigung aus einer Internetgruppe, deren Mitglieder sich innerhalb kurzer Zeit radikalisierten. Mit schweren Straftaten sollen die Beschuldigten versucht haben, die Bevölkerung einzuschüchtern und die demokratische Ordnung der Bundesrepublik zu bekämpfen. Die Ermittler werfen der Gruppe vor, Brandstiftungen und Gewalttaten bis hin zu „gezielten Tötungen von Ausländern und politischen Gegnern“ angestrebt zu haben.

Auch die drei am Mittwoch Festgenommenen sollen bei den ihnen vorgeworfenen Taten im Jugendalter gewesen sein. Bereits Ende Oktober hatten die Sicherheitsbehörden einen mutmaßlich geplanten Anschlag auf eine Flüchtlingsunterkunft im niedersächsischen Winsen verhindert. Ein 15-Jähriger aus Schleswig-Holstein wurde daraufhin festgenommen. Anfang November kam auch der mutmaßliche Gründer der Chatgruppe, ein 18-Jähriger aus dem Raum Schwerin, in Untersuchungshaft.

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Am 13. November folgte die Festnahme eines 19-Jährigen aus Winsen. Nach Recherchen des NDR gehörten der WhatsApp-Gruppe zeitweise mehr als 40 Personen aus verschiedenen Bundesländern an. Dem Sender lagen Auszüge aus den Chatverläufen vor, die rassistische Gewaltfantasien und konkrete Anschlagsabsichten dokumentieren.

Der NDR hatte die Echtheit der Nachrichten überprüft. Die Ermittlungen richten sich inzwischen auch gegen vier weitere Jugendliche. Ihnen wird vorgeworfen, die mutmaßliche Terrorvereinigung unterstützt oder geplante Straftaten nicht angezeigt zu haben. Ausgangspunkt des Verfahrens waren Hinweise des Bundesamts für Verfassungsschutz.

An der aktuellen Razzia sind Einsatzkräfte des Bundeskriminalamts und der Landespolizeien beteiligt. Über die Untersuchungshaft der drei am Mittwoch Festgenommenen müssen nun Ermittlungsrichter entscheiden. Für sämtliche Beschuldigte gilt die Unschuldsvermutung. Im Falle einer Veröffentlichung behält sich die Redaktion das Recht sinnwahrender Kürzungen vor. Eine Veröffentlichung erfolgt unter Angabe Ihres Namens und Ihres Wohnortes.