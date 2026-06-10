Rechtlicher Showdown: Werder Bremen und Fan‑Initiative im Streit um Mitgliederdaten und außerordentliche Versammlung

Der Bremer Fußballklub steht vor einem Gerichtstermin, weil eine Fan‑Initiative die Herausgabe aller Mitgliederdaten fordert, um eine außerordentliche Versammlung zur Abwahl von Management‑Personal zu beschleunigen. Werder Bremen weist die Forderungen zurück und betont Datenschutz‑ und Verhältnismäßigkeitsprinzipien, während die Initiative auf ihr Recht pocht. Das Verfahren könnte weitreichende Folgen für die Vereinsstruktur haben.

Der Streit zwischen dem Fußballklub Werder Bremen und einer eigenständigen Fan‑Initiative hat nun eine weitere Eskalationsstufe erreicht. Bereits seit mehreren Monaten fordert die Initiative, angeführt von Pascal Tetschet, die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung , um über die Zukunft des langjährigen Sport direktors Clemens Fritz und des Präsidenten Hubertus Hess‑Grunewald abzustimmen.

Nach den Statuten des Vereins müsste dafür ein schriftlicher Antrag von mindestens zehn Prozent der knapp 70 000 stimmberechtigten Mitglieder eingereicht werden. Die Initiative machte wiederholt deutlich, dass ihr die notwendigen Mitgliederdaten fehlen, weil der Klub die Herausgabe dieser Informationen an die Gruppe verweigert habe. Daraufhin leitete Tetschet rechtliche Schritte ein, die nun am 24. Juni um 11.30 Uhr in einem Bremer Amtsgericht verhandelt werden.

Die Klage zielt darauf ab, dass Werder die personenbezogenen Daten aller stimmberechtigten Mitglieder an den Initiator übergibt, damit ein entsprechender Antrag formell gestellt werden kann. Werder Bremen reagierte in einer umfangreichen Stellungnahme auf die Vorwürfe. Der Verein betont, dass er Diskussionen über die Vereinspolitik grundsätzlich respektiere, ziehe jedoch klare Grenzen, wenn es um den Umfang der geforderten Datenauskunft gehe. Laut Vereinsvorstand überschreiten die Ansprüche der Initiative das, was aus den Rechten eines einzelnen Mitglieds abgeleitet werden könne.

Die Herausgabe sämtlicher Mitgliedsdaten würde einen gravierenden Eingriff in den Datenschutz darstellen und könne nicht gerechtfertigt werden. Gleichzeitig räumte der Klub ein, dass die Initiative das Recht habe, einen Antrag zu stellen, und verwies darauf, dass die rechtlichen Schritte des Klägers möglicherweise zu einem gerichtlichen Verlust für Werder führen könnten. Dennoch sei der Verein nicht an einer außergerichtlichen Einigung interessiert, weil die geforderten Bedingungen für ein Gespräch eindeutig vom Initiator diktiert würden.

In der Konsequenz kündigte Werder Bremen an, das Gerichtsverfahren mit sachlicher Sorgfalt zu begleiten. Der Verein hob hervor, dass bereits Gespräche mit dem Antragsteller stattgefunden hätten und verschiedene Lösungsvorschläge unterbreitet worden seien. Der Kläger habe jedoch klargemacht, dass er nur bereit sei zu verhandeln, wenn die Vorschläge vollständig in seinem Sinne formuliert würden. Aus Sicht des Klubs stehe das eingeleitete Eilverfahren in keinem angemessenen Verhältnis zur tatsächlichen Situation.

Sollte das Gericht zugunsten der Initiative entscheiden, könnte die außerordentliche Mitgliederversammlung frühestens im September oder Oktober stattfinden - ein Zeitpunkt, der im direkten Konflikt mit der regulären Hauptversammlung am 15. November stehe. Werder betont daher, dass die Dringlichkeit der geforderten Versammlung nicht gegeben sei und verweist auf die Notwendigkeit, den laufenden Spielbetrieb und die sportlichen Ziele nicht zu gefährden. Die Verhandlung am 24.

Juni bleibt der nächste entscheidende Schritt in einem Konflikt, der bereits seit Monaten die Beziehung zwischen Verein und engagierten Fans belastet





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Werder Bremen Fan‑Initiative Mitgliederversammlung Datenschutz Gerichtsverfahren

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