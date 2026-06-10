Der renommierte Anwalt Peter Gauweiler vertritt den Investor Hasan Ismaik im Konflikt um den abstiegsbedrohten Fußballclub TSV 1860 München. Nach gescheiterten Verhandlungen und einem Darlehen von Ismaik steht die KGaA vor der Insolvenz. Gauweiler wirft den Vereinsverantwortlichen einen vorsätzlichen Plan vor, durch Insolvenz und Abstieg den Investor loszuwerden. Eine Beschwerde beim DFB gegen den Abstieg wird geprüft, hat aber nur geringe Erfolgsaussichten.

Der renommierte Staranwalt Peter Gauweiler , spezialisiert auf Gesellschaftsrecht und Wirtschaft sstrafrecht, hat sich in die hochkomplexe und emotionale Auseinandersetzung um die Zukunft des traditionsreichen Fußball clubs TSV 1860 München eingeschaltet.

Gauweiler, der bereits den Medienmogul Leo Kirch erfolgreich gegen die Deutsche Bank vertrat und dabei einen Schadensersatz von rund 775 Millionen Euro erstritt, steht nun an der Seite des umstrittenen Investors Hasan Ismaik. Die Lage beim Club aus der bayerischen Landeshauptstadt ist extrem angespannt.

Nach dem sportlichen Abstieg in die Regionalliga und einem von Ismaik gewährten Darlehen in Höhe von etwa 3,5 Millionen Euro, das die prekäre finanzielle Situation erst auslöste, steht die Kapitalgesellschaft & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien (KGaA), die den Profibetrieb führt, vor der Insolvenz. Ein von den Vereinsverantwortlichen ausgearbeiteter Plan sieht vor, den Profifußball ab dem 24.

Juli über eine neu gegründete, vom Stammverein ausgegliederte Gesellschaft in der Regionalliga weiterzuführen, während die bestehende KGaA, an der Ismaik trotz Kündigung des Kooperationsvertrages weiterhin mit 60 Prozent beteiligt ist, im Falle einer Insolvenz abgewickelt werden soll. Gauweiler bezichtigt die Vereinsführung, allen voran den Geschäftsführer und Vorturner Michael Mang, eines vorsätzlichen Vorgehens. Gegenüber BILD äußerte der Anwalt den schwerwiegenden Vorwurf: "Ich glaube, dass das Scheitern der Verhandlungen letzte Woche vorsätzlich war. Ich glaube, da ist ein Masterplan dahinter.

Die Insolvenz in Kauf zu nehmen, in die Regionalliga abzusteigen, mit dem Gedanken: 'Damit schaffen wir es, dass wir die KGaA auflösen und Ismaik sind wir los.

'" Diese Unterstellung markschreier Absichten durchzieht das gesamte Konfliktgefüge und erklärt die extreme Verhärtung der Fronten. Die finanziellen Dimensionen des drohenden Zusammenbruchs sind immens. Um eine Insolvenz und den damit verbundenen Komplettverlust der Profilizenz noch in letzter Minute abzuwenden, müssten nach Informationen von BILD rund acht Millionen Euro fließen.

Diese Summe setzt sich aus mehreren Posten zusammen: der Erstattung von Dauerkarten im Wert von rund vier Millionen Euro, der Kompensation wegfallender Sponsoreneinnahmen - Hauptsponsor "Die Bayerische" hat von einem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht - sowie der Zahlung der ausstehenden Gehälter für die Mitarbeiter der KGaA-Geschäftsstelle. Die für die Lizenzierung zunächst benötigte Summe von 2,7 Millionen Euro war bis zum Zeitpunkt der Berichterstattung nicht eingetroffen, wenngleich Gauweiler die Hoffnung äußerte, dass Ismaik die Mittel "auf Knopfdruck" noch bereitstellen könnte.

Gleichzeitig deutet der Anwalt rechtliche Schritte an. So sei eine Beschwerde gegen den sportlichen Abstieg beim Deutschen Fußball-Bund (DFB) gemäß den Statuten möglich.

"Es gibt schon noch Möglichkeiten, den Profifußball für 1860 zu erhalten. Die DFB-Statuten lassen eine Beschwerde gegen den Abstieg zu. Diesen Versuch würden wir gerne gemeinsam machen, um den Profifußball zu erhalten für 1860", so Gauweiler.

Allerdings sind die Erfolgsaussichten diesem Bericht zufolge als sehr gering einzuschätzen. Die Ausschlussfrist für einen Einspruch war bereits am vergangenen Mittwoch um 17 Uhr abgelaufen, und spätere Eingänge haben für das DFB-Verbandsgericht keine Bedeutung mehr.

Zudem müsste eine solche Beschwerde formal über die KGaA eingereicht werden, nicht durch Ismaik als Einzelperson. Die persönliche Ebene des Konflikts kommt in den wechselseitigen Attacken zwischen Ismaik und Mang deutlich zum Vorschein. Gauweiler spricht davon, dass "die Angriffe von Herrn Mang ihn persönlich sehr getroffen und haben ihn sehr, sehr verletzt" hätten. Mang wiederum positioniert sich im Befreiungskampf: "Wir befinden uns in einem Befreiungskampf.

" Mit dieser Rhetorik wird die Auseinandersetzung weit über rein sportliche oder wirtschaftliche Fragen hinaus in den Bereich einer existenziellen, persönlichen und ideologischen Konfrontation gehoben. Der Fall 1860 München demonstriert auf drastische Weise, wie ein Traditionsverein im modernen Profifußball zwischen sportlichem Misserfolg,investorischer Einflussnahme und vereinsrechtlicher Autonomie zerrieben wird. Die juristischen Strategien, die von Gauweiler und möglicherweise auch von der Gegenseite verfolgt werden, könnten wegweisend für ähnliche Konstellationen in deutschen Fußballvereinen sein.

Ob am Ende das Geld doch noch fließt, eine Verbandsgerichtsbeschwerde überraschend Erfolg hat oder der Weg in die Insolvenz und damit in den provisorischen Neuanfang in der Regionalliga mit einer neuen Gesellschaft beschritten wird, bleibt offen. Die Entscheidung fällt nicht mehr allein auf dem Rasen, sondern in Verhandlungszimmern, vor Gerichten und an den Schnittstellen von Vereinsstatut, Gesellschaftsrecht und Finanzkraft





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