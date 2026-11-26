Auch in Hamburg ermittelt die Polizei gegen mögliche Mitglieder der rechtsextremen Gruppe 'Terror 18'. Bei einer bundesweiten Razzia waren am Mittwoch drei Jugendliche in Schleswig-Holstein, Niedersachsen und Brandenburg festgenommen worden.

Ende Oktober brachte ein offenbar bevorstehender Anschlag auf ein Flüchtlingsheim in Winsen den Stein ins Rollen: Drei Verdächtige wurden festgenommen. Sie sollen sich in der Chatgruppe"Terror 18" in kurzer Zeit radikalisiert und zu dem Tatplan verabredet haben.

Hamburg war von dieser Razzia nicht betroffen. Aber auch hier laufen Ermittlungen gegen einzelne Personen, die möglicherweise dem rechtsextremen Terror-Chat angehören, teilte der Senat auf Anfrage der Linken-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft mit. Einzelheiten nannte der Senat nicht. Was dennoch auffällt: Bei rechtsextremen Straftaten gibt es immer mehr jugendliche Tatverdächtige.

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In diesem Jahr wurden nach Angaben des Senats 51 Fälle registriert, in denen die Tatverdächtigen minderjährig waren - eine Verdoppelung innerhalb von drei Jahren. Zudem wurden in diesem Jahr erstmals sogar fünf Fälle mit Tatverdächtigen unter 14 Jahren registriert.waren die ebenfalls zum Teil noch minderjährigen Mitglieder der Terrorgruppe"Letzte Verteidigungswelle" in Hamburg zu Haftstrafen verurteilt worden. Ziel der Gruppe war es demnach, durch Gewalttaten vor allem gegen Migranten und politische Gegner das demokratische System in Deutschland zum Zusammenbruch zu bringen.