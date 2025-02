Rechtsextreme Mobilisierung bei Dresden-Gedenkfeier erwartet

Dresdens Polizeipräsident Lutz Rodig warnt vor einer verstärkten Mobilisierung der rechtsextremistischen Szene am 13. Februar, dem Jahrestag der Bombardierung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Die Polizei wird mit verstärkten Kräften im Einsatz sein, sowohl in Dresden als auch in anderen Bundesländern, um die Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Bombardierung zu schützen. Rechtsextremisten planen Kundgebungen und Mahnwachen in Dresden, die von starken Gegenprotesten erwartet werden.

Rodig betont die Gefahr, dass die Gedenkveranstaltungen an die Opfer der Bombardierung von rechtsextremistischen Gruppen für ihre verfassungsfeindlichen Ideologien instrumentalisiert werden könnten.An diesem Tag werden in Dresden an mehreren Gedenkorten an die Opfer der Bombardierung und an alle Toten des Zweiten Weltkriegs erinnert. Bei den Luftangriffen alliierter Bomber auf die Stadt am 13. und 14. Februar 1945 wurden nach offiziellen Angaben etwa 25.000 Menschen getötet. Die Dresdner Bombardierung, bei der weite Teile der historischen Altstadt zerstört wurden, ist ein sensibles Thema in Deutschland. Neben den Gedenkveranstaltungen für die Opfer der Bombardierung planen auch Rechtsextremisten Kundgebungen und Mahnwachen in Dresden. Die Polizei geht von einer „konfrontativen Versammlungslage“ aus und wird mit verstärkten Kräften im Einsatz sein. Auch in den vergangenen Jahren wurden größere Neonaziaufmärsche rund um den 13. Februar durch starke Gegenproteste verhindert. Die rechtsextreme Szene mobilisiert bundesweit massiv, vor allem über soziale Medien. Auch Anreisen von Rechtsextremisten aus dem gesamten Bundesgebiet und dem Ausland sind zu erwarten. Der Präsident des sächsischen Landesamts für Verfassungsschutz, Dirk-Martin Christian, erklärte, dass das Ziel der Rechtsextremisten sei, das Gedenken an die Bombardierung im Sinn ihrer verfassungsfeindlichen Ideologie zu vereinnahmen





