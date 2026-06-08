Rechtsextremistin Liebich legt Beschwerde gegen Auslieferung ein

Die verurteilte Rechtsextremistin Marla Svenja Liebich wehrt sich mit einer Beschwerde gegen ihre geplante Auslieferung aus Tschechien nach Deutschland. Das Prager Oberlandesgericht muss nun über den Rechtsbehelf entscheiden und verlängert damit den Haftaufenthalt in Tschechien.

Der verurteilte Rechtsextremist Marla Svenja Liebich (55) setzt sich weiterhin vehement gegen die geplante Auslieferung von Tschechien nach Deutschland zur Wehr. Nachdem bereits ein tschechisches Landgericht die Auslieferung angeordnet hatte, hat Liebich nun Beschwerde bei der nächsthöheren Instanz eingelegt.

Über diesen Rechtsbehelf muss nun das Oberlandesgericht in Prag entscheiden, wie ein Gerichtssprecher in Pilsen am Montag bestätigte. Dieser Schritt verzögert den Prozess der Überstellung an die deutschen Behörden voraussichtlich erheblich. Liebich, der 2023 noch unter dem Namen Sven Liebich wegen Volksverhetzung, übler Nachrede und Beleidigung zu einer Haftstrafe von eineinhalb Jahren verurteilt worden war, hatte bereits damals die Justiz mit einer spektakulären Änderung der Geschlechtsidentität überrascht.

Kurz vor dem geplanten Haftantritt im August 2025 erklärte er, fortan als Frau leben zu wollen, und änderte seinen Vornamen und die Geschlechtsangabe. Der ursprünglich für Ende August 2025 vorgesehene Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Chemnitz, einer Einrichtung für weibliche Gefangene, unterblieb, weil Liebich stattdessen ins Ausland floh. Erst im April 2026 wurde der 55-Jährige in Tschechien festgenommen und sitzt seitdem in tschechischer Haft. Bis zur Entscheidung des Prager Oberlandesgerichts bleibt er dort inhaftiert.

Sollte die Beschwerde abgewiesen werden, könnte die Auslieferung sehr zeitnah erfolgen. Nach Aussage des Gerichtssprechers wären dann vermutlich nur wenige Tage bis zur formellen Übergabe an die deutschen Behörden notwendig. In Deutschland ist die Unterbringung in derselben Chemnitzer Anstalt vorgesehen, in der die Strafe ursprünglich hätte angetreten werden sollen





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