Der Linken-Star Sánchez gilt als politischer Hochseilartist. Mit seiner Minderheitsregierung ist er erstaunlich weit gekommen. Doch Umfragen zufolge droht ihm nun bei der Wahl ein Absturz.

Spaniens linker Regierungschef Pedro Sánchez warnt im Wahlkampf vor großen Rückschritten in der Sozialpolitik für den Fall, dass die konservative Volkspartei PP zusammen mit der rechtspopulistischen Vox die Parlamentswahl gewinnen sollte.

- Der Linken-Star Sánchez gilt als politischer Hochseilartist. Mit seiner Minderheitsregierung ist er erstaunlich weit gekommen. Doch Umfragen zufolge droht ihm nun bei der Wahl ein Absturz. Mehr als 38,7 Millionen Spanier sind an diesem Sonntag zur Wahl eines neuen Parlaments und damit indirekt auch einer neuen Regierung aufgerufen.

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Den meisten Umfragen zufolge könnte es in Spanien wie zuvor schon in anderen europäischen Ländern zu einem Rechtsruck kommen. Dem linken Regierungschef Pedro Sánchez droht nach fast achteinhalb Jahren an der Macht die Abwahl. Zwar sehen die meisten Umfragen Sánchez mit seiner sozialistischen PSOE-Partei in etwa gleichauf mit der größten Oppositionspartei, der konservativen Volkspartei PP. Entscheidend für den Wahlausgang dürfte indes das Abschneiden der jeweiligen möglichen Koalitionspartner werden. Und da gibt es erhebliche Unterschiede.