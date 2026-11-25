Ein Vater in Duisburg hat gegen die Stadt und die Kita geklagt, weil sein Sohn zu oft früher abgeholt werden musste. Das Verwaltungsgericht deutet eine Ablehnung der Klage an und verweist vertragliche Streitigkeiten an das Zivilgericht.

Ein Duisburg er Vater musste seinen Sohn immer wieder früher aus der Kita abholen und zog deshalb vor Gericht. Lutz Hagenguth argumentiert, die Kita -Betreuung seines Sohnes sei in diesem Jahr zu oft ausgefallen oder verkürzt worden - oft habe er seinen Sohn früher als geplant abholen müssen.

Laut Vertrag habe der Junge Anspruch auf 45 Stunden Betreuung pro Woche. Allein bis Anfang August sei die Kita an 29,5 Tagen ganz oder teilweise geschlossen gewesen. Und danach sei es nicht besser geworden. Bis Mitte November habe es weitere fünf Tage gegeben, an denen er sein Kind schon um 13.00 Uhr habe abholen müssen.

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Die Vertreterinnen der Stadt und der Kita bestätigten die Betreuungsausfälle. Als Gründe nannten sie unter anderem längerfristige Erkrankungen von Fachkräften, kurzfristige Ausfälle, Elternzeit, Fortbildungen und Besprechungen. Der Kläger, selbst Jurist, führte das Kinderbildungsgesetz des Landes ins Feld. Danach sollte die Kita nicht an mehr als 20 Tagen und nur in besonderen Ausnahmefällen an höchsten 27 Tagen im Jahr geschlossen sein.

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Das Gericht ließ erkennen, dass die Klage kaum Aussicht auf Erfolg hat. Man tendiere dazu, sie abzuweisen, sagte der Vorsitzende Richter Lars Wildhagen. Das Verwaltungsgericht habe lediglich zu prüfen, ob der gesetzliche Anspruch auf einen zumutbaren Kita-Platz erfüllt sei. Ob die Stadt ihre Verpflichtungen aus dem Betreuungsvertrag verletze und bezahlte Leistungen nicht erbracht habe, sei Sache eines Zivilgerichtes.

Das Verwaltungsgericht bot dem Vater an, die Klage zurückzunehmen. Dafür hat er nun zwei Wochen Zeit.