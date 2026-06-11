Rechtsstreit beim TSV 1860 München: Ismaik setzt auf Gauweiler gegen angeblichen Masterplan

Investor Hasan Ismaik beauftragt den renommierten Anwalt Peter Gauweiler, um gegen den drohenden Abstieg und die Kündigung seines Kooperationsvertrags beim TSV 1860 München vorzugehen.

Die aktuelle Lage beim TSV 1860 München hat eine dramatische Wendung genommen, nachdem der Verein den Abstieg aus der dritten Liga hinnehmen muss. Im Zentrum dieses Konflikts steht der jordanische Investor Hasan Ismaik , der nun einen der bekanntesten und gleichzeitig kompromisslosesten Juristen Deutschlands an seiner Seite hat: Peter Gauweiler .

Der ehemalige CDU-Politiker und Experte für Gesellschaftsrecht wurde damit beauftragt, die Interessen Ismaiks in dem erbitterten Streit mit dem e. V. zu vertreten. Der Kern des Konflikts liegt in der Kündigung des Kooperationsvertrages, den der Verein mit der Gesellschaft des Investors beendet hat. Gauweiler vertritt die Ansicht, dass hinter den gescheiterten Verhandlungen der letzten Woche keine bloßen Missverständnisse stecken, sondern ein vorsätzlicher Plan.

Er spricht von einem Masterplan, der darauf abzielt, die finanzielle Instabilität des Vereins gezielt zu nutzen, um eine Insolvenz herbeizuführen. Aus Sicht von Gauweiler wäre eine Insolvenz das strategische Ziel der Vereinsführung, um die bestehende KGaA aufzulösen. Da Ismaik an dieser Gesellschaft weiterhin einen Anteil von 60 Prozent hält, würde eine Abwicklung der KGaA bedeuten, dass der Investor effektiv aus dem Verein gedrängt wird.

Der Plan sähe demnach vor, dass der TSV 1860 München mit einer neuen, ausgegliederten Gesellschaft in die Regionalliga startet, während die alten finanziellen Verpflichtungen und die Beteiligung des Investors im Zuge des Insolvenzverfahrens verschwinden. Dies wäre für Ismaik ein massiver finanzieller Verlust, da seine Anteile nahezu wertlos würden. Die finanzielle Notlage ist jedoch real: Um eine Insolvenz abzuwenden, müssten schätzungsweise acht Millionen Euro kurzfristig bereitgestellt werden.

Diese Summe setzt sich aus verschiedenen Posten zusammen, darunter die Rückerstattung von etwa vier Millionen Euro für bereits verkaufte Dauerkarten sowie der Wegfall wichtiger Sponsoreneinnahmen. Besonders schmerzhaft für den Verein ist der plötzliche Rückzug des Hauptsponsors Die Bayerische, der sein Engagement mit sofortiger Wirkung beendet hat. Parallel dazu hat Hasan Ismaik ein Darlehen in Höhe von rund 3,5 Millionen Euro gekündigt, was letztlich dazu führte, dass die für die Drittliga-Lizenz notwendigen 2,7 Millionen Euro nicht rechtzeitig nachgewiesen werden konnten.

Gauweiler betont, dass diese Zahlung auf Knopfdruck hätte erfolgen können, sofern der Wille zur Einigung bestanden hätte. Nun versucht die Rechtsvertretung, den Profifußball für die Sechziger zu retten, indem sie eine Beschwerde gegen den Abstieg auf Basis der DFB-Statuten prüft. Obwohl die Fristen bereits verstrichen sind und die Erfolgsaussichten als gering eingestuft werden, wird dieser Weg beschritten, um ein Signal der Kampfbereitschaft zu senden. Die Situation wird durch die Reaktion der Fans zusätzlich verschärft.

Die organisierte Fanszene der Westkurve hat dazu aufgerufen, die bereits bezahlten Dauerkarten zurückzufordern, und stellt dafür sogar Musterschreiben zur Verfügung. Die Fans argumentieren, dass diese Maßnahme angesichts der aktuellen Entwicklungen alternativlos sei, auch wenn sie sich der Tragweite und des potenziellen Schadens für den Verein bewusst sind. Mit rund 8.000 verkauften Dauerkarten steht hier eine Summe von vier Millionen Euro auf dem Spiel, was die finanzielle Schieflage weiter verschärft.

Der Fall zeigt die tiefe Kluft zwischen der traditionellen Vereinsstruktur des e. V. und den wirtschaftlichen Interessen des Investors. Die Einschaltung von Peter Gauweiler, der bereits in der Vergangenheit prominente und hoch dotierte Fälle wie jene von Leo Kirch oder der Warburg-Bank bearbeitet hat, signalisiert, dass dieser Rechtsstreit nicht ohne harte Auseinandersetzungen enden wird.

Die Zukunft des Traditionsvereins hängt nun davon ab, ob eine rechtliche Lösung gefunden wird oder ob der Weg über die Regionalliga und eine finanzielle Neuausrichtung unumgänglich ist





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