Zu umweltfreundlicher Elektromobilität gehört auch das Recycling von Hochvoltbatterien und die Branche befindet sich im Aufschwung.

Das Recycling von Hochvoltbatterien ist ein wichtiger Baustein einer ganzheitlichen Elektromobilität. Die schnell wachsenden Mengen Akku-Schrotts können auf drei verschiedenen Arten wieder nützlich werden. Elektroautos sollen Emissionen im Verkehr reduzieren.

Ihre Herstellung ist allerdings mit einem hohen Ressourcenbedarf verbunden. Insbesondere die Gewinnung und Verarbeitung von Lithium, Nickel, Kobalt und anderen Batterierohstoffen verursacht Umweltbelastungen und benötigt Energie. Werden diese Materialien nach dem Ende der Batterielebensdauer zurückgewonnen, müssen weniger neue Rohstoffe abgebaut und aufbereitet werden. Das kann den sogenannten ökologischen Fußabdruck der Elektromobilität verringern.

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Laut Felix Wagner, CEO des Batteriedienstleisters Circunomics, entwickelt sich der Markt für gebrauchte Batterien aus der ersten Generation von Massenmarkt-Elektroautos derzeit von einer Nische zu einem wachsenden Geschäftsbereich. Innerhalb der nächsten fünf Jahre könnte dieser Bereich 10 bis 20 Prozent des gesamten E-Fahrzeug-Batteriemarktes ausmachenRecycling als wichtiger Baustein für Unabhängigkeit Auch wirtschaftlich und geopolitisch gewinnt das Recycling an Bedeutung. China spielt bei der Verarbeitung zahlreicher kritischer Rohstoffe für Elektroautos eine zentrale Rolle und hat damit die.

Werden ausgediente Batterien dagegen in Europa aufbereitet und die zurückgewonnenen Materialien hier erneut eingesetzt, kann ein regionaler Rohstoffkreislauf entstehen. Das reduziert die Abhängigkeit von Importen und kann europäische Hersteller besser gegen Lieferengpässe und geopolitische Spannungen absichern. Doch welche Arten von Recycling gibt es eigentlich? Im wesentlich drei.

Wir stellen Sie vor. Nicht jede ausgediente Fahrzeugbatterie muss unmittelbar recycelt werden. Ist ihre verbliebene SOH , besitzt sie möglicherweise noch genügend Speicherkapazität für eine andere Aufgabe. Diese Weiterverwendung wird als Second Life bezeichnet..

Ausgediente Fahrzeugakkus können beispielsweise Solarstrom speichern, Stromnetze unterstützen oder als Zwischenspeicher in industriellen Anlagen dienen. Dabei werden sie deutlich gleichmäßiger geladen und entladen als im Fahrzeug, wo häufige Beschleunigungs- und Rekuperationsphasen die Batterie beanspruchen. Je nach Zustand und Einsatzbedingungen kann eine solche Zweitnutzung die Lebensdauer erheblich verlängern.

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Dieser Prozess wird dadurch vorangetrieben, dass Besitzer von Modellen wie dem Renault Zoe oder Nissan Leaf - die ersten Modelle sind mittlerweile 16 Jahre alt - ihre Fahrzeuge außer Betrieb nehmen oder die Batteriegarantien ablaufen.

„Der Aftermarket für Elektrofahrzeug-Batterien kommt endlich in Schwung“, sagt Felix Wagner von Circunomics. Aber: Nicht alle gebrauchten Batterien sind für stationäre Speicher geeignet. Stattdessen werden diese ab etwa 2030 bis 2032 dem unabhängigen Aftermarket zufließen, so der Experte: Das Angebot an Batterien ist sehr heterogen: Eine Werkstatt zerlegt morgens einen Tesla, nachmittags einen Renault und am nächsten Tag vielleicht eine andere Marke.

Und das schließt sie bereits für stationäre Energiespeicher aus, denn der Anbieter stationärer Energiespeicher benötigt 10, 50, 100 Megawattstunden pro Jahr vom gleichen Modultyp, idealerweise in gleicher Qualität, und das wird der unabhängige Aftermarket nicht liefern können. Die Verteilung der gebrauchten Batterien folgt Wagner zufolge verschiedenen Pfaden: Etwa 50 bis 60 Prozent der wiederverwendbaren Batterien könnten in stationäre Energiespeicher fließen, während rund 30 Prozent direkt dem Recycling zugeführt werden. Der Rest werde für die Nutzung in Fahrzeugen bestimmt.

Batterien mit schlechterem Zustand kommen dann zu Recyclern.2. End of Life: Rohstoffe aus alten Akkus zurückgewinnen Beim End-of-Life-Recycling wird eine Batterie am Ende ihres Produktlebens gezielt zerlegt und ihre Rohstoffe werden zurückgewonnen. Dazu wird der Akku zunächst fachgerecht gesichert und entladen. Anschließend folgen je nach Verfahren die Demontage, die mechanische Zerkleinerung und die Aufbereitung des Materials.

Bei vielen Recyclingverfahren entsteht dabei die sogenannte Schwarzmasse. Das pulverförmige Zwischenprodukt enthält unter anderem Bestandteile der Elektroden und damit wertvolle Batterierohstoffe. In weiteren Verarbeitungsschritten lassen sich Metalle wie Lithium, Nickel und Kobalt zurückgewinnen. BMW setzt auf diesen Ansatz bereits in der Zusammenarbeit mit spezialisierten Recyclingunternehmen.

Nach Angaben des Konzerns startete 2022 in China über das Joint Venture BMW Brilliance Automotive ein geschlossener Rohstoffkreislauf für Hochvoltbatterien. Seit dem 1. November 2024 besteht außerdem eine europaweite Partnerschaft mit dem Recyclingunternehmen SK tes. Die ausgedienten Batterien werden laut BMW an SK tes übergeben und zunächst mechanisch zerkleinert.

Anschließend werden die enthaltenen Rohstoffe in weiteren Verarbeitungsschritten zurückgewonnen. Das Ziel ist, insbesondere Lithium, Nickel und Kobalt wieder in die Wertschöpfungskette für neue Batterien einzuspeisen . Damit fließen die Materialien nicht einfach in einen allgemeinen Schrottkreislauf, sondern sollen möglichst gezielt für neue Akkus zur Verfügung stehen.

Allerdings fällt der Bedarf an einer solchen Verwertung nicht sofort in großem Umfang an. Viele Elektroautos sind noch relativ jung und ihre Batterien befinden sich weiterhin im Einsatz. Andere Akkus werden zunächst für Second-Life-Anwendungen genutzt. Entsprechend wird die Zahl der Batterien, die tatsächlich endgültig ausgemustert werden, erst mit zunehmendem Alter des Fahrzeugbestands deutlich wachsen.3.

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Direct Recycling: Produktionsreste direkt wiederverwenden Neben der Rückgewinnung ausgedienter Fahrzeugbatterien gibt es einen weiteren Ansatz: das Direct Recycling. Hier geht es darum, bestimmte Materialien aus der Batterieproduktion möglichst direkt wieder in den Herstellungsprozess zurückzuführenDas ist beispielsweise bei Produktionsresten interessant, die bei der Herstellung von Batteriezellen entstehen. Solche Materialien sind häufig noch vergleichsweise gut erhalten und können unter geeigneten Bedingungen mechanisch aufbereitet und erneut verwendet werden. Dadurch lassen sich aufwendige Verarbeitungsschritte vermeiden, Energie sparen und Materialverluste reduzieren.

Auch ganze Batteriezellen aus der Pilotproduktion können bei diesem Ansatz mechanisch zerlegt werden, um ihre Bestandteile zurückzugewinnen. Batteriezellrecycling in Salching in NiederbayernBetreiber ist Encory, ein Joint Venture von BMW und dem Recyclingunternehmen InterzeroDie Anlage ergänzt die beiden weiteren bayerischen Kompetenzstandorte in München und Parsdorf: Während in München neue Zellen entwickelt und in Parsdorf Pilotproduktionen erprobt werden, konzentriert sich Salching laut BMW auf das Recycling und die Rückführung von Materialien.

Direct Recycling und End-of-Life-Recycling verfolgen damit unterschiedliche Schwerpunkte: Das Direktrecycling kann bereits bei Produktionsabfällen ansetzen, während beim Recycling ausgedienter Batterien zunächst ein komplexer Akku sicher zerlegt und seine Rohstoffe zurückgewonnen werden müssen. Beide Wege können sich ergänzen, um Materialverluste entlang der gesamten Batterieproduktion zu reduzieren. Was die EU-Alt-Auto-Verordnung damit zu tun hat Der politische Druck, Fahrzeuge und ihre Bestandteile stärker in den Materialkreislauf einzubinden, steigt ebenfalls.

Die EU-Batterieverordnung 2023/1542 legt unter anderem Vorgaben für die Rückgewinnung von Materialien aus Altbatterien fest. Bis Ende 2027 sollen beispielsweise mindestens 90 Prozent des enthaltenen Kobalts, Kupfers, Bleis und Nickels sowie 50 Prozent des Lithiums zurückgewonnen werden.

Außerdem müssen Hersteller für bestimmte Batterien künftig dokumentieren, wie hoch der Anteil zurückgewonnener Rohstoffe ist. Für die Hersteller entsteht dadurch ein zusätzlicher Anreiz, Recycling bereits bei der Entwicklung neuer Fahrzeuge mitzudenken. Je einfacher sich Batterien und andere Komponenten demontieren lassen, desto leichter können sie repariert, wiederverwendet oder am Ende ihrer Lebensdauer verwertet werden. Das Recycling von Hochvoltbatterien ist ein wichtiger Baustein für eine ressourcenschonendere Elektromobilität.

Die Second-Life-Methode, End-of-Life-Recycling und Direct Recycling bieten dafürDie große Herausforderung besteht darin, möglichst viele hochwertige Sekundärmaterialien zuverlässig und wirtschaftlich in neue Serienbatterien zu integrieren. Noch müssen die Unternehmen jedoch nachweisen, dass die Materialien dauerhaft gleichbleibende Qualität liefern, die Leistungsanforderungen erfüllen und auch bei deutlich größeren Produktionsmengen wirtschaftlich konkurrenzfähig sind. Es wird deshalb noch einige Zeit dauern, bis recycelte Batterierohstoffe in großem Umfang in der Serienproduktion eingesetzt werden. Sie wollen keinen Artikel unserer Auto-Experten verpassen?

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