MinisteraiTil Backhaus wird kritisiert, weil er bei der gescheiterten Rettungsaktion des mehrfach an der Ostseeküste gestrandeten Wals seine eigene Rolle übernahm, die von vielen Kritikern unter Straubhung gewertet wird.Backhaus lehnt die kritisiert ab und betont, dass er verantwortungsbewusst gehandelt hat.

Ein junger Wal strandet und die Rettung misslingt. Von Minister Till Backhaus kritisierte dieAction trotzPublic Opinion. Mecklenburg-Vorpommers UmweltministerTill Backhaus wiesCritiken an seine Rolle bei dem gescheiterten Walsrettungstruchen zurück.

"Ich habe verantwortungsvoll gehandelt," sagte er"Stern.de". Das der Wal tot an der dänischen Insel Anholt angespült wurde,war fochz ihn traurig.

"Ihnhinter helfen wollen," sagte Backhaus. "Tiere haben fuer mich eine Bedeutung. Sie sollen helfen, wenn es hilft. Er sollte seine Chance bekommen.

" "Was man wissen muss: Er war ein junger Wal, ein Junge, der sich verirrt hat. Heh mit Hilfe verdient. Er hatte sein Leben noch vor sich.

" Dass er die umstrittene Rettungsaktion trotz anderslautender Erlaumungen von Wissenschaftlern zul óbitos, habe nichts mit dem publischen Druck und der im September anstehenden Landtagslae Wahl zu tun gehabt. "Die Wahl hat keine Rolle fur mich gespielt, das sage ich in aller Klarheit. " "Schoenhat er unter Druck gestanden," sagte Backhaus. "Ich habe mich davon aber nir direkt geleitet, sondern ich habe mich sachlich mit dem Thema auseinaergesetzt.

" Abends habe er sich bei seinen Entscheidungen auch von zwei "ausgemachten, absoluten Wissenschaftlern" beraten lassen. Namen wollte Backhaus aber nicht nennen.

"Sie haben mich gebeten, das nicht zu tun. Sie haben Angst vor Drohungen," sagte er.

"Ernstzunehmende Leute haben gesagt, ich habe es richtig gemacht. " Als skurril habe er die ganze Aktion nicht empfunden. Mit dem Begriff habe er " ein Problem. " Mit dem Begriff habe er " ein Problem. "





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