Red Bull Racing hat eine Geldstrafe von 30.000 Euro erhalten, davon 20.000 zur Bewährung, weil Isack Hadjar während eines Boxenstopps sein Fahrzeug losfuhr, obwohl noch ein Teammitglied am Auto arbeitete und dessen Fuß vom Rad erfasst wurde. Die FIA ahndete dies als Verstoß gegen Sicherheitsvorschriften.

Red Bull muss nach einem Vorfall rund um Isack Hadjar eine Geldstrafe bezahlen, weil ein Mitarbeiter des Rennstalls gefährdet wurde - Fuß fast überfahreneine Geldstrafe in Höhe von 30.000 Euro zahlen, wobei 20.000 Euro zur Bewährung ausgesetzt wurden, sodass das Team erst einmal"nur" 10.000 Euro aus dem Portmonee holen muss.in der Boxengasse.

Der Franzose war von seinem Boxenplatz losgefahren, während noch Mechaniker an seinem Auto gearbeitet hatten. Dabei hatte er ein Crewmitglied mit seinem linken Hinterrad sogar leicht am Fuß erwischt. Anschließend erkundigte er sich am Funk:"Geht es allen gut?

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" Auch wenn die positive Rückmeldung von Red Bull bezeugte, dass es keine Verletzungen gab, stellten die Kommissare einen Verstoß gegen Artikel 12.2.1.h des Internationalen Sportgesetzes der FIA fest, in dem steht, dass jede unsichere Handlung einen Verstoß der Regeln darstellt. Ein Teamvertreter von Red Bull hatte vor den Kommissaren erklärt, dass ein neues Teammitglied einen Lüfter zur Kühlung der linken Hinterradbremse platziert hatte, obwohl dies eigentlich nicht dem regulären Ablauf entsprach.