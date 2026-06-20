Red Bull plant umfangreiches Upgrade für den Großen Preis von Österreich

Red Bull plant ein umfangreiches Upgrade für den RB22 für den Großen Preis von Österreich. Das Team arbeitet extrem hart für das Upgrade, aber es ist noch unklar, ob es den erhofften Befreiungsschlag bringen wird.

Red Bull plant ein umfangreiches Upgrade für den RB22 für den Großen Preis von Österreich . Das neue Formel-1 -Reglement sorgt für einen intensiven Entwicklungskampf. Das Team von Red Bull arbeitet extrem hart für das Upgrade , aber es ist noch unklar, ob es den erhofften Befreiungsschlag bringen wird.

Der Teamchef Laurent Mekies glaubt nicht, dass das Upgrade allein ausreicht, um Red Bull wieder in den echten Kampf um Grand-Prix-Siege gegen Mercedes und Ferrari zu bringen. Der Franzose meint, dass noch weitere Schritte folgen müssen, um den Rückstand zu verkürzen. Red Bull verliert derzeit vier Zehntel pro Runde gegenüber der Konkurrenz. Das Team hat den Rückstand zur Spitze bereits halbiert, nachdem es das erste Upgrade bereits im Großen Preis von Miami erhalten hatte.

Der Teamchef scherzt über das Thema Gewicht und meint, dass das Auto in Österreich weniger in sich hineinschaufeln und eine kleine Diät einlegen soll. Red Bull war in Barcelona nicht so konkurrenzfähig wie auf anderen Strecken, weil das Layout die Schwachstellen des RB22 schonungslos offenlegte. Der Teamchef zeigt sich beeindruckt vom Ferrari-Update in Barcelona und meint, dass der anfängliche Vorsprung, den Mercedes in den ersten Rennen der neuen Saison noch hatte, langsam dahinschmilzt.

Red Bull selbst muss noch an einigen Punkten Performance finden, um mit der Konkurrenz mithalten zu können





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