Isack Hadjar durfte den Katar-GP von Platz 5 in Angriff nehmen und beim Start konnte er nach vorne rücken. Doch dann lief nichts mehr nach Plan. Entsprechend frustriert war der Red Bull Racing-Pilot.

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

So hatte sich Isack Hadjar den GP in Katar sicher nicht vorgestellt. Im Qualifying schaffte es der Red Bull Racing-Pilot, die fünftschnellste Runde zu drehen und sich vor seinem schnellen Teamkollegen Max Verstappen zu platzieren. Und beim Rennstart konnte der Franzose auch eine Position gewinnen. Doch die Freude währte nicht lange, denn bald war er mit beschädigtem Frontflügel unterwegs, was seine Performance sichtlich beeinträchtigte.

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Ein wilder Ritt über die Randsteine hatte wohl für den Schaden gesorgt. Damit erlebte der 22-Jährige ein Déjà-vu, denn schon beim vorangegangenen Rennen in Las Vegas hatte sein beschädigter Frontflügel ein gutes Ergebnis vereitelt. Hadjar, der durch den Schaden eingebremst wurde, liess Verstappen auf Anweisung des Teams überholen, und nach einem langen Stopp, bei dem die Fahrzeugnase gewechselt wurde, fiel er weiter zurück. Am Ende kreuzte er die Ziellinie als Achter.