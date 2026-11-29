Red Bull Racing-Star Max Verstappen: «Daran müssen wir im Winter arbeiten»
F1-Star Max Verstappen verpasste das Katar-Podest um 1,237 sec. Der Red Bull Racing-Star verriet hinterher, was ihm Mühe bereitete. Und er erklärte, woran sein Team in der Winterpause arbeiten muss.
Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.
Max Verstappen musste den GP in Katar nach einem schwierigen Qualifying von Startplatz 6 in Angriff nehmen und schon nach der Zeitenjagd prophezeite der vierfache Weltmeister aus dem Red Bull Racing Team: «Uns fehlt das Tempo, um im Rennen gegen Mercedes zu kämpfen. Ich hoffe aber, dass wir McLaren herausfordern können, denn mit ihnen kämpfen wir ja auch in der Team-WM um den dritten Rang.
»Tatsächlich fehlten dem 75-fachen GP-Sieger die Mittel, um gegen die Sternfahrer an der Spitze etwas ausrichten zu können. Immerhin schaffte er es vor einem McLaren-Renner ins Ziel. Verstappen sah die Zielflagge vor Lando Norris als Vierter. Weil aber Oscar Piastri den dritten Platz erringen konnte und Hadjar mit Platz 8 vorlieb nehmen musste, weil er sich seinen Dienstwagen bei einem wilden Ritt über die Randsteine beschädigt hatte, gehen die beiden Top-Teams punktgleich ins letzte Kräftemessen der Saison.
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