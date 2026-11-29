Die Red Bull Racing-Stars Isack Hadjar und Max Verstappen mussten sich im Katar-Qualifying mit den Plätzen 5 und 6 begnügen. Teamchef Laurent Mekies vermutet: «Mercedes ist wohl ausser Reichweite.»

Marc Marquez holte in der MotoGP-Saison 2026 einen Rückstand von 102 Punkten auf. Aprilia hatte in diesem Jahr mit Bezzecchi und Martin alle Trümpfe in der Hand - und verlor das Titelduell.

Die Red Bull Racing-Fans durften sich im Qualifying von Katar lange Hoffnungen auf ein starkes Ergebnis von Max Verstappen und Isack Hadjar machen. Im ersten Qualifying-Segment waren die beiden Teamkollegen die ersten Verfolger der Mercedes-Stars George Russell und Kimi Antonelli, die in den freien Trainings bereits den Ton angegeben hatten. Im Q2 schaffte es Hadjar sogar, Formel-1-Champion Antonelli hinter sich zu lassen. Er blieb auf seinem schnellsten Versuch 29 Tausendstel schneller als der 20-Jährige aus Bologna.

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Verstappen fehlten am Ende des Mittelabschnitts der Zeitenjagd hingegen 62 Tausendstel auf die Zeit des Italieners, er belegte den vierten Platz auf der Q2-Zeitenliste. Als es im Wettkampf um die Top-10-Startplätze aber ernst wurde, war die Lücke zu den Spitzenreitern grösser. Während Russell die Pole holte und Antonelli sich den zweiten Platz in der ersten Startreihe schnappte, musste das Red Bull Racing-Duo mit den Positionen 5 und 6 Vorlieb nehmen, wobei Hadjar der Schnellere war.