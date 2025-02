Red Bull-Talent Lindblad setzt auf Formel-1-Traum

Der 17-jährige Brite Arvid Lindblad hat sich in der Formula Regional Oceania zum Meister gekrönt und sich die Superlizenz für die Formel 1 gesichert. Mit seinem starken Auftritt in der Meisterschaft, die als Sprungbrett in die Königsklasse gilt, drängt Lindblad in Richtung Formel 1 und könnte 2026 ein Cockpit bei Red Bull erhalten.

Red Bull setzt große Hoffnung auf den Brite Arvid Lindblad , der 2026 in die Formel 1 aufsteigen soll und bereits eine wichtige Hürde genommen hat: den Titel in der Formula Regional Oceania . Der 17-Jährige gewann die Meisterschaft souverän mit sechs Siegen und 15 Podiumsplatzierungen in 15 Rennen. Lindblad hat damit bereits vor Beginn der Formel-2-Saison ausreichend Punkte für die Superlizenz gesammelt.

Die Formula Regional Oceania, früher als Toyota-Racing-Series bekannt, gilt als Sprungbrett in die Formel 1. Auch Liam Lawson, der die Meisterschaft 2019 gewann und ein Jahr später Zweiter wurde, wurde durch diese Rennserie entdeckt. Lindblads Konkurrenz bestand 2025 unter anderem aus dem neuseeländischen Nachwuchspiloten Zack Scoular und dem amerikanischen USF-Pro-2000-Vizemeister Nikita Johnson, einem 16-Jährigen, der im vergangenen Jahr auch Rennen in der britischen GB3 gewann. Mit seinem Titelgewinn in der Formula Regional Oceania hat Lindblad seine Chancen auf einen Formel-1-Sitz bei Red Bull deutlich gesteigert. Obwohl es mit Jose Maria Marti und dem Deutschen Oliver Goethe zwei weitere Red-Bull-Konkurrenten in der Formel 2 gibt, scheinen Lindblads Chancen derzeit besser zu stehen. Ayumu Iwasa, der 2024 zwei Freitagstrainings für die Racing Bulls absolvieren durfte, könnte durch den Abgang von Motorenpartner Honda außen vor sein. Das gleiche Problem könnte sich auch Yuki Tsunoda stellen, der in sein letztes Jahr bei den Racing Bulls gehen könnte. Der Japaner steht bereits vor seinem fünften Jahr im B-Team und wurde bei der Beförderung ins Red-Bull-Team vom weniger erfahrenen Liam Lawson ausgestochen. Daher ist es wahrscheinlich, dass mindestens ein Formel-1-Cockpit bei den Bullen frei werden wird.





