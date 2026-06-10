Red Bull und der Kampf ums Grundwasser in Baruth

Red Bull hat in Baruth die Brandenburger Urstromquelle gekauft und produziert dort Energy-Drinks. Die Anwohner fürchten um ihre Wasserversorgung, da der Konzern fast das gesamte Grundwasser für sich beansprucht. Eine Bürgerinitiative wehrt sich.

In der brandenburgischen Kleinstadt Baruth hat der Energy-Drink-Hersteller Red Bull gemeinsam mit dem Partnerunternehmen Rauch die Brandenburger Urstromquelle gekauft. Seit 2023 produziert Red Bull dort seinen weltbekannten Energy-Drink, wobei Rauch die Abfüllung übernimmt.

Der Konzern plant zudem den Bau einer Dosenfabrik. Die Anwohner sind besorgt: Reicht das Wasser in der Region für die steigende Nachfrage? Denn in Brandenburg stammt fast das gesamte Trinkwasser aus dem Grundwasser, und der Klimawandel sowie der wachsende Verbrauch durch Industrie, Landwirtschaft und Privathaushalte lassen die Reserven schrumpfen. Die Fabrik liegt zurückgesetzt hinter einem Zaun, auf dem Gelände stehen nur wenige Lastwagen.

Ein gelbes Schild an der Einfahrt zeigt das Logo der Fruchtsaftfirma Rauch, nirgends ist das Bullen-Logo von Red Bull zu sehen. Dabei hat sich der Konzern hier weitreichende Wasserrechte gesichert: Laut Genehmigung darf der Wasserversorger jährlich 2,5 Millionen Kubikmeter Grundwasser entnehmen, wovon rund 92 Prozent an die Brandenburger Urstromquelle gehen - also an Red Bull und Rauch.

Das war auch schon vor dem Kauf so, aber Red Bull will diese Menge nun voll ausschöpfen, während nur acht Prozent für die Trinkwasserversorgung der 4000 Einwohner von Baruth übrig bleiben. Seit dem Verkauf der Mineralwasserfabrik gibt es in Baruth Streit. Eine Bürgerinitiative namens Ressourcenbündnis Baruth hat sich gegründet, die Transparenz fordert und juristisch gegen die Geheimverträge vorgeht. Die Gegner des Deals kritisieren vor allem Red Bull, das für sein aggressives Marketing und den hohen Wasserverbrauch bekannt ist.

Im Jahr 2024 verkaufte das Unternehmen 12,6 Milliarden Dosen seines Energy-Drinks. Die Frage nach dem Zugang zu Wasser wird immer drängender: In einem der trockensten Bundesländer Deutschlands drohen die Grundwasserspeicher zu schwinden, und es dauert sehr lange, bis sie sich wieder füllen. Die investigative Reportage von Antonia Groß und Elena Matera, die diese Missstände aufdeckte, wurde vom Medium Magazin unter die Top 10 der Journalistinnen des Jahres 2025 gewählt und von Leitmedien wie ZDF, SZ und FAZ aufgegriffen.

Die Auseinandersetzung in Baruth ist ein Paradebeispiel für den Konflikt zwischen globalen Konzerninteressen und lokaler Ressourcengerechtigkeit. Während Red Bull und Rauch die Wassermenge weiter ausschöpfen wollen, fordern die Bürger eine nachhaltige Nutzung. Der Fall zeigt, wie intransparente Verträge und überholte Wasserrechte in Zeiten des Klimawandels zu sozialen Spannungen führen können.

Die Zukunft wird zeigen, ob sich die Interessen der Wirtschaft und der Bevölkerung vereinbaren lassen - oder ob das Grundwasser in Brandenburg zur knappen Ressource wird, um die gekämpft werden muss





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