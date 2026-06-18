Red Bull will Verstappens Ausstiegsklausel abkaufen

Ein Treffen aller wichtigen Entscheider bei Red Bull stand im Zeichen der Vertragssituation von Max Verstappen. Der Getränkeriese will die Ausstiegsklausel des Weltmeisters mit einer Millionenabfindung aus dem Vertrag entfernen.

Am 10. Juni kamen bei Red Bull die wichtigsten Entscheidungsträger zu einem rund zweistündigen Meeting zusammen, um über die Zukunft von Max Verstappen zu diskutieren.

Neben Teamchef Laurent Mekies war auch Sportchef Oliver Mintzlaff anwesend, ebenso wie der Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz und der Mehrheitseigner Chalerm Yoovidhya, der extra aus seiner Wahlheimat Dubai anreiste. Der viermalige Weltmeister selbst nahm mit seinem Manager Raymond Vermeulen teil. Der Grund des Treffens war die ungewisse Vertragssituation des Niederländers, dessen Vertrag zwar bis 2028 läuft, aber eine Ausstiegsklausel für Ende dieses Jahres beinhaltet.

Bisher war bekannt, dass Verstappen das Team verlassen kann, wenn er zur Sommerpause nach dem Budapest GP am 26. Juli nicht zu den Top-2-Piloten der WM gehört. Neu ist jedoch, dass er diese Klausel sogar bis Oktober ziehen kann. Diese Tatsache sorgt bei Red Bull für große Unruhe, denn ohne Verstappen droht der Marke in der Formel 1 ein erheblicher Imageverlust und ein sportlicher Absturz.

Red-Bull-Erbe Mark Mateschitz hatte bereits nach dem Tod seines Vaters Dietrich gesagt, der Verlust von Verstappen wäre das Schlimmste, was der Marke passieren könnte. Um dieses Szenario zu verhindern, möchte Red Bull seinem wichtigsten Mitarbeiter die Ausstiegsklausel abkaufen. Ein niedriger zweistelliger Millionenbetrag steht im Raum. Verstappen und sein Management zeigen sich offen für diese Lösung, möchten aber vorerst abwarten, wie konkurrenzfähig sich das Team bei den kommenden Grands Prix entwickelt.

Aktuell ist Red Bull hinter Mercedes, Ferrari und McLaren nur die viertstärkste Kraft, und Verstappen liegt in der Fahrer-WM auf Platz sieben. Manager Vermeulen betonte gegenüber BILD: Wir haben einen Vertrag bis 2028. Natürlich gibt es Ausstiegsklauseln, die gab es immer. Wir haben aber nie eine eingelöst.

Im Gegenteil, wir waren immer loyal und werden es auch bleiben. Wir möchten den Weg mit Red Bull weitergehen und Max seine Karriere hier beenden, aber natürlich mit der Möglichkeit zu gewinnen. Das hat für Verstappen oberste Priorität. Doch die Situation ist verfahren.

Red Bull steckt in der Zwickmühle: Würde Verstappen erst im Oktober von der Klausel Gebrauch machen, wäre kein adäquater Ersatz mehr auf dem Fahrermarkt verfügbar. Daher möchte das Team die Klausel so schnell wie möglich aus dem Vertrag entfernen.

Allerdings mangelt es Verstappen an Alternativen. Bei Ferrari hat Charles Leclerc gerade bis 2028 verlängert, Lewis Hamilton hat eine Option für 2027. McLaren hat Lando Norris und Oscar Piastri langfristig unter Vertrag. Bleibt nur Mercedes, doch das Interesse der Silberpfeile ist abgekühlt.

Zudem weiß Verstappen, dass er bei Red Bull Privilegien genießt, die er anderswo nicht bekäme: Er hat großes Mitspracherecht bei der Entwicklung des Boliden, der Motoren und der gesamten Teamausrichtung. Die Verhandlungen sind festgefahren. Während Mehrheitseigner Yoovidhya die Zahlung befürwortet, sperren sich Mateschitz und Mintzlaff aus Prinzip, da niemand größer als Red Bull sein darf. Teamchef Mekies bestätigte, dass alle Seiten ihre Sicht dargelegt haben, aber eine Entscheidung noch aussteht. Das Pokerspiel geht also weiter





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