Red Hot Chili Peppers ehren Rick Rubin mit ungewöhnlicher Verkleidung

Die Red Hot Chili Peppers überraschen bei der Rock & Roll Hall of Fame Gala. Die Band kleidet sich als Produzent Rick Rubin und feiert dessen Karriere.

Am Samstagabend, dem 14. November, überraschte die Band Red Hot Chili Peppers bei der Gala der Rock & Roll Hall of Fame im Peacock Theater in Los Angeles ihre Fans und die Presse mit einer sehr besonderen Geste. Statt der üblichen Bühnenmode präsentierten sich die vier Musiker in einer auffälligen Verkleidung, die als Hommage an ihren langjährigen Produzenten gedacht war. Die Inszenierung wirkte auf den ersten Blick chaotisch, da die Bandmitglieder keinen Mantel trugen und stattdessen nackte Oberkörper, sichtbare Muskulatur sowie lange weiße Bärte zur Schau stellten.

Ehrung von Rick Rubin in der Hall of Fame

Der zentrale Grund für diesen ungewöhnlichen Auftritt war die Aufnahme des Musikproduzenten Rick Rubin in die legendäre Rock & Roll Hall of Fame. Rubin selbst hielt bei der Zeremonie eine kurze Dankesrede, in der er den Kern der Rockmusik mit den Worten "You can't kill Rock 'n' Roll" zusammenfasste. Die Red Hot Chili Peppers nutzten den Anlass, um Rubin öffentlich ihre Wertschätzung zu erweisen, indem sie sich als dessen Doppelgänger verkleideten. Die Perücken und weißen Bärte dienten dabei als stilistisches Mittel, um die Ähnlichkeit mit dem Produzenten zu betonen.

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35-jährige Zusammenarbeit der Bandmitglieder

Die Verbindung zwischen den vier Musikern und dem Produzenten reicht weit in die Vergangenheit zurück. Bereits vor 35 Jahren, im Jahr 1991, begannen die Chili Peppers mit Rick Rubin an dem Album "Blood Sugar Sex Magik" zu arbeiten. Dieses Projekt markierte einen entscheidenden Wendepunkt in der Karriere der Band und etablierte Rubin als festen Bestandteil ihrer Geschichte. Die Bandmitglieder Anthony Kiedis (64), Flea (64, bürgerlich Michael Balzary), John Frusciante (56) und Chad Smith (65) arbeiten seitdem kontinuierlich mit dem Produzenten zusammen.

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Erfolge durch die Produktion von Rick Rubin

Rick Rubin steuerte nicht nur die Produktion des Durchbruchalbums bei, sondern begleitete die Red Hot Chili Peppers auch bei zahlreichen weiteren Erfolgen. Zu den bekanntesten Kooperationen gehören die Alben "Californication" aus dem Jahr 1999, "By the Way" von 2002 und das Doppeldisk-Album "Stadium Arcadium" aus dem Jahr 2006. Diese Werke haben die Musikgeschichte nachhaltig geprägt und zeigen die Stärke der kreativen Partnerschaft zwischen der Band und dem Produzenten.

Aktuelle Zusammenarbeit und Bühnenauftritte

Auch in jüngster Vergangenheit hat die Zusammenarbeit zwischen den Red Hot Chili Peppers und Rick Rubin nicht nachgelassen. Für die beiden im Jahr 2022 veröffentlichten Alben "Unlimited Love" und "Return of the Dream Canteen" kehrten die Musiker zu Rubin zurück. Trotz der humorvollen Verkleidung bei der Gala im November 2024 bleibt die musikalische Intensität der Band unverändert. Weder die Perücken noch die weißen Bärte halten die Musiker davon ab, auf der Bühne ihre typische Rock-'n'-Roll-Show mit voller Energie und Leidenschaft auf die Bühne zu bringen.