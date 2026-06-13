"Red Sonja" - 40 Jahre nach der Erstveröffentlichung erhält der Kultfilm eine Neuauflage auf Prime Video

Der Kultfilm "Red Sonja" ist ein Sword-and-Sorcery-Kracher, der vor fast 40 Jahren eine ganze Generation zu Fans machte. Die ikonische Barbarin wurde 1973 von Roy Thomas und Barry Windsor-Smith für die damalige Marvel-Reihe "Conan der Barbar" erfunden. So hatte die aus der weiten Steppen Hyrkaniens stammende Rothaarige ihren ersten Comic-Auftritt in "Conan der Barbar #23". Der bekannteste Film ist die 1985er-Verfilmung unter Regisseur Richard Fleischer mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle. Auch Arnold Schwarzenegger hatte eine Rolle, aufgrund Rechtsprobleme aber nicht Conan hieß, sondern Kalidor. Den Kultfilm erhaltet ihr ihr über Amazon in einer restaurierten Special Edition auf Blu-ray. Pünktlich zum 40. Jubiläum erschien 2025 eine Neuverfilmung mit Matilda Lutz als Red Sonja. Dieser lief allerdings nur kurz in den USA in den Kinos, geriet dort zum gnadenlosen Flop, weshalb er hierzulande gar nicht erst in die Kinos kam. Stattdessen könnt ihr den Sword-and-Sorcery-Kracher nun auf Prime Video streamen.

40 Jahre hat es gedauert, bis der Kultfilm " Red Sonja " eine Neuauflage erhalten hat. Das Fantasy -Gemetzel könnt ihr jetzt ab sofort auf Prime Video streamen.

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Die ikonische Barbarin wurde 1973 von Roy Thomas und Barry Windsor-Smith für die damalige Marvel-Reihe "Conan der Barbar" erfunden. So hatte die aus der weiten Steppen Hyrkaniens stammende Rothaarige ihren ersten Comic-Auftritt in "Conan der Barbar #23". Der bekannteste Film ist die 1985er-Verfilmung unter Regisseur Richard Fleischer mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle. Auch Arnold Schwarzenegger hatte eine Rolle, aufgrund Rechtsprobleme aber nicht Conan hieß, sondern Kalidor.

Den Kultfilm erhaltet ihr ihr über Amazon in einer restaurierten Special Edition auf Blu-ray. Pünktlich zum 40. Jubiläum erschien 2025 eine Neuverfilmung mit Matilda Lutz als Red Sonja. Dieser lief allerdings nur kurz in den USA in den Kinos, geriet dort zum gnadenlosen Flop, weshalb er hierzulande gar nicht erst in die Kinos kam.

Stattdessen könnt ihr den Sword-and-Sorcery-Kracher nun auf Prime Video streamen. Die 1985er-Verfilmung hatte mit 17,9 Millionen US-Dollar ein für damalige Verhältnisse erstaunlich hohes Budget zur Verfügung, was man ihm durchaus ansehen konnte. Auch der Neuverfilmung sieht man das Budget an – im negativen Sinne, denn dieses hatte ebenfalls 17 Millionen US-Dollar bereitgestellt bekommen. Nach heutigen Maßstäben würde das Budget der ersten Verfilmung mit Brigitte Nielsen rund 80 Millionen US-Dollar entsprechen.

Kein Vergleich also. Matilda Lutz war fantastisch! Definitiv ein unterhaltsamer Ritt in die mythische Welt von Conan dem Barbaren. Ich liebe die mythischen Kreaturen und Charaktere, die diese seltsame und ganz andere Zeit bevölkern.

Habe es wirklich genossen. Ich hoffe, wir erhalten weitere "Red Sonja"-Filme. Die Action fand ich wirklich gut. Die Geschichte ist auch unterhaltsam.

Hatte auf einen guten Fantasy-Film gehofft. Wollte diese Geschichte wirklich mögen, aber das unstete Tempo und die wirre Handlung haben mich enttäuscht. Wollte nicht, dass es so schnell war. Ich habe es wirklich genossen.

Ich hoffe, wir erhalten weitere "Red Sonja"-Filme. Die Action fand ich wirklich gut. Die Geschichte ist auch unterhaltsam





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