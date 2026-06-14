Red Sonja: Der Kultfilm ist nun auf Prime Video erhältlich

Der Fantasy-Film Red Sonja ist nun endlich auf Prime Video erhältlich. Der Film ist ein Klassiker der Gattung und wurde 1985 mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle veröffentlicht. Die Neuverfilmung von 2025 mit Matilda Lutz in der Titelrolle war jedoch ein Flop und kam nicht in die Kinos.

40 Jahre nach seiner Veröffentlichung ist der Kultfilm Red Sonja nun endlich auf Prime Video erhältlich. Der Fantasy-Film , der 1985 mit Brigitte Nielsen in der Hauptrolle erschien, war ein großer Erfolg und wurde zu einem Klassiker.

Die Neuverfilmung von 2025 mit Matilda Lutz in der Titelrolle war jedoch ein Flop und kam nicht in die Kinos. Stattdessen kann man den Film jetzt auf Amazon streamen. Der Film hatte ein Budget von 17,9 Millionen US-Dollar, was für damalige Verhältnisse sehr hoch war. Die Neuverfilmung hatte ebenfalls ein Budget von 17 Millionen US-Dollar, aber die Reaktionen der Kritiker waren gemischt.

Einige fanden den Film unterhaltsam, andere waren enttäuscht. Der Film ist ein klassischer Sword-and-Sorcery-Film, der in einer fiktiven Welt spielt, in der Magie und Monster existieren. Der Film ist ein solider Beitrag zur Gattung, aber er hat nicht den gleichen Zauber wie die ursprüngliche Verfilmung





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