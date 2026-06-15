Reddit erweitert Video-Kommentarfunktion

Reddit ermöglicht es Nutzern, ihre Kommentare mit eigenen Videos zu ergänzen. Die neue Funktion soll Unterhaltungen lebendiger gestalten und Gespräche persönlicher machen.

Reddit erweitert die Möglichkeiten in seinen Communitys . Nutzer können ab sofort Kommentare nicht mehr nur als Text verfassen, sondern auch eigene Videos hochladen. Damit erhält die Plattform eine weitere Form der Interaktion, die neben Bildern und GIFs zur Verfügung steht.

Die neue Funktion erlaubt es Nutzern, selbst aufgenommene Video-Clips als Ergänzung zu ihren Kommentaren zu veröffentlichen. Die Beiträge können gemeinsam mit Text genutzt werden und sollen Unterhaltungen lebendiger gestalten. Nach Angaben der Plattform können Nutzer ihre Ansichten und Inhalte mit Stimme, Mimik und Darstellung direkter vermitteln. Damit sollen Gespräche in den Communitys lebendiger und persönlicher werden.

Die Plattform möchte damit ihre klassischen Forenfunktionen um ein zusätzliches Format erweitern. Die neue Funktion steht ab sofort zur Verfügung und ergänzt die bestehenden Kommentaroptionen. Gleichzeitig führt Reddit mehrere Maßnahmen ein, um Missbrauch einzuschränken. Video-Kommentare sind nur in Communitys erlaubt, die öffentlich und als jugendfrei eingestuft sind.

Zusätzlich überprüft Reddit hochgeladene Video-Kommentare mithilfe von Kontrollsystemen, bevor sie in der Community sichtbar werden. Damit will die Plattform problematische Inhalte verhindern. Reddit möchte mit dieser Funktion seine Nutzer besser unterstützen und ihnen mehr Möglichkeiten bieten, sich auszudrücken. Die Plattform hofft, dass die neuen Video-Kommentare zu lebendigeren und interessanteren Diskussionen führen werden





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