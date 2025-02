Reddit-Gewinne Steigen, Nutzerwachstum Enttäuscht

Reddit meldet im vierten Quartal 2024 überdurchschnittliche Gewinne und Umsatz, verfehlt aber die Erwartungen an das Nutzerwachstum. Die Aktie sackt an der Börse ab.

Haushaltstipps, Ratschläge für Ehekrisen oder das Lieblingshobby: Die Online-Community verdankt ihre große Popularität den unzähligen Foren zu jedem erdenklichen Thema. Dies wiederum sorgt für steigende Gewinne, hauptsächlich durch Werbung . Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 verdiente Reddit 0,36 Dollar je Aktie, während der Markt lediglich 0,25 Dollar erwartet hatte. Auch beim Umsatz punktete das Unternehmen mit 428 Millionen Dollar.

Analysten waren von 405 Millionen Dollar ausgegangen. Allerdings missfiel der Börse, dass die Zahl der weltweit täglich aktiven Besucher der Seite nicht so stark stieg wie erwartet. Reddit zählte im vierten Quartal durchschnittlich 101,7 Millionen sogenannte „daily active uniques“, ein Plus von 39 Prozent gegenüber Vorjahr. Analysten hatten aber mit 103,1 Millionen gerechnet. An der US-Börse ging es daraufhin bis zu 15 Prozent abwärts. Denn dass es Reddit gelingt, diese Kennziffer zu steigern, ist wichtig für die Werbekunden, denen man den größten Umsatzanteil verdankt. Eine Änderung des Google-Suchalgorithmus habe im vierten Quartal eine gewisse „Volatilität“ beim Nutzerwachstum verursacht, so Konzernchef Steve Huffman in einem Brief an die Aktionäre.





