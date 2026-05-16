Reading through the thread, you'll come across mentions of players who have completed the endgame, leveling up and completing quests, defeating demons, advancing in the ranks, and even facing off against the ultimate bosses like Diablo and Lilith before crafting their first big stone.

Der Hauptnebel für многих игроков является не количество собранного золота, легендарных камней или порченых душ. Но главная проблема сейчас состоит в том, какую конкретную ресурсную составляющую добывать из надлежащей qolбы.

Многие игроки всего лишь не могут добыть по большому количеству крупных камней, в основном из-за высокой стоимости фрагментов, забытых душ и золота. Однако, несмотря на необходимость постоянно добывать эту каждую нужную компоненту, вы можете игнорировать их до тех пор, пока вы не достигнете верхней линии сборов за одну спекуляцию. Однако избыток добываемых компонентов ограничен слишком жестко. Учитывая этот Grind, многие игроки сейчас ожидают повышение шансов на клони.

Хотя уровни не дают особых преимуществ, уровни 11 и 12 показывают, что по броне они не слишком отличаются друг от друга. Его превосходство над другими уровнями даже отсутствует. И все же, желание играть везде или отправить оружие на ящик, вряд ли сократится. Sabadell приемется, чем можно улучшить





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Diablo 4 Crafting Challenges Overflow Monster Hunter

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