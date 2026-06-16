Redmagic 11S Pro im Test: Brachiale Leistung, aber bekannte Schwächen

Das Redmagic 11S Pro überzeugt im Test vor allem mit brachialer Leistung. Ansonsten hat sich gegenüber dem Vorgängermodell jedoch kaum etwas getan. Mehr Takt und eine verbesserte Kühlung - Redmagic spendiert seinem Flaggschiff ein S-Update. Das gibt es in jedem Jahr und ist vor allem für diejenigen interessant, die jedes Quäntchen Leistung aus einem Gaming-Smartphone kitzeln.

Das Redmagic 11S Pro beeindruckt im Test vor allem durch brachiale Leistung . Ansonsten hat sich gegenüber dem Vorgängermodell jedoch kaum etwas getan. Mehr Takt und eine verbesserte Kühlung - Redmagic spendiert seinem Flaggschiff ein S-Update.

Das gibt es in jedem Jahr und ist vor allem für diejenigen interessant, die jedes Quäntchen Leistung aus einem Gaming-Smartphone kitzeln. Das Redmagic 11S Pro ist eines der schnellsten Android-Smartphones und setzt sich an die Spitze meiner Benchmark-Tabellen. Wer das Maximum an Leistung sucht, bekommt genau das. Mit Flüssigkühlung, RGB, großem OLED mit 144 Hertz, Schultertasten und zahlreichen Gaming-Features richtet es sich klar an Spieler.

Gleichzeitig bleiben die bekannten Schwächen bestehen: recht kurze Akkulaufzeit trotz großem Akku, schlechte Frontkamera und eine enge Update-Politik. Spannend ist vor allem der Preis: Während das 11S Pro für 800 Euro startet, hat Redmagic das Vorgängermodell parallel um 100 Euro reduziert - und das ist in vielen Szenarien genauso gut





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