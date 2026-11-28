Tödlicher Unfall auf der Reeperbahn am frühen Samstagmorgen: Um kurz nach 4 Uhr ist ein Fußgänger frontal von einem Auto erfasst worden.

Der Mann wollte die Reeperbahn auf Höhe des Spielbudenplatzes zu Fuß überqueren und wurde dabei von einem weißen Mercedes erfasst. Bilder zeigen die eingedrückte Windschutzscheibe und Dellen in der Mitte der Motorhaube.

Als die Polizei am Unfallort eintraf, war der Fahrer des Mercedes verschwunden. Wegen umfangreicher Ermittlungsarbeiten wurde die Reeperbahn zwischen MIllerntorplatz und Davidstraße für fast vier Stunden gesperrt. Über das Lübecker Kennzeichen des Unfallautos ist der Halter des Mercedes der Polizei bekannt. Ob es sich dabei um den Unfallfahrer handelt, ist aber noch unklar - die Ermittlungen laufen.

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