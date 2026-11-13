Reese Witherspoon und Jennifer Aniston verdienen zwei Millionen Dollar pro Folge

Die Hollywood-Stars Reese Witherspoon und Jennifer Aniston erhalten für ihre Hauptrollen in The Morning Show jeweils zwei Millionen Dollar pro Episode. Eine Analyse der lukrativen Streaming-Deals und der aktuellen Marktsituation in Hollywood.

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston gehören zu den am besten bezahlten Schauspielerinnen der Branche. Für ihre Hauptrollen in der Apple TV Plus Serie The Morning Show kassieren die beiden Stars jeweils rund zwei Millionen Dollar pro Folge. Diese Zahl unterstreicht, wie lukrativ das Streaming-Geschäft für absolute Top-Namen auch in Zeiten sinkender Produktionsbudgets bleibt.

Rekordgehälter im Streaming-Boom

Während Produktionsfirmen in Hollywood zunehmend auf die Kostenbremse treten, können sich die großen Stars weiterhin über üppige Gagen freuen. The Morning Show dient dabei als prominentes Beispiel für diese finanzielle Exklusivität. Die Serie gewährt tiefe Einblicke hinter die Kulissen des amerikanischen Fernsehens und zeigt, wie die Moderatorinnen Alex Levy und Bradley Jackson um Macht und Einfluss kämpfen.

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Die finanzielle Attraktivität der Serie liegt nicht nur in der schauspielerischen Leistung, sondern auch in der produktionellen Erfahrung der beiden Frauen. Beide haben sich in den letzten Jahren als erfolgreiche Produzentinnen etabliert. Diese Doppelfunktion aus Star-Dasein und behind-the-scenes-Kontrolle verstärkt ihre Verhandlungsposition erheblich. Ohne diese zusätzliche Rolle wären die heutigen Gehaltsstrukturen kaum denkbar.

Strukturwandel der Fernsehproduktion

Das Seriengeschäft hat sich in den vergangenen Jahren grundlegend verändert. Produktionsfirmen kalkulieren heute deutlich genauer und vergeben große Budgets gezielter. Der Kampf um die lukrativsten Formate ist härter geworden als jemals zuvor. Dennoch wird tief in die Tasche gegriffen, wenn ein Format mit echten Publikumsmagneten aufwarten kann.

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Ein entscheidender Vorteil für die Darsteller liegt in der verkürzten Drehzeit. Statt sich wie im klassischen Fernsehen für Staffeln mit bis zu 22 Episoden zu verpflichten, stehen heute häufig nur sechs, acht oder zehn Folgen auf dem Drehplan. Dies bedeutet weniger Zeitaufwand bei gleichzeitig üppigen Gagen. Weniger Arbeitszeit bei höherem Einkommen ist das neue Paradigma für die Elite.

Wettbewerbsvorteil durch Produzentenstatus

Reese Witherspoon und Jennifer Aniston bringen dafür beste Voraussetzungen mit. Beide sind nicht nur als Schauspielerinnen unangefochten gefragt, sondern auch als Produzentinnen fest in Hollywood verankert. Diese Positionierung ermöglicht es ihnen, Verträge aushandeln, die weit über reine Schauspielhonorare hinausgehen. Die finanzielle Situation ist für die Spitzenspieler noch nie so gut gewesen wie heute.

Wenn man auf der Besetzungsliste an erster oder zweiter Stelle steht, öffnet sich ein Markt, der traditionelles Fernsehen in den Schatten stellt. Viele Hollywood-Stars finden das Streaming-Geschäft daher attraktiver als das klassische Lineare Fernsehen. Die Kürzung der Episodenanzahl bei gleichbleibender oder steigender Gesamtsumme ist der Schlüsselfaktor für diese Abwanderung.

Konkurrenz und weitere Top-Verdiener

Auch abseits von The Morning Show wird in Hollywood kräftig abkassiert. Sylvester Stallone, der aktuell 80 Jahre alt ist, soll für die Serie Tulsa King ebenfalls zwei Millionen Dollar pro Folge erhalten. Diese Zahlen bestätigen den Trend, dass auch langjährige Ikonen der Branche ihre Marktwerte behaupten können.

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Die Liste der hochbezahlten Darsteller ist lang und vielfältig. Selena Gomez, Steve Martin und Martin Short verdienen mit Only Murders in the Building jeweils deutlich mehr als eine Million Dollar pro Episode. Selena Gomez ist 34 Jahre alt, Steve Martin 81 und Martin Short 76. Diese drei schaffen es, sich trotz unterschiedlicher Altersklassen im oberen Preissegment zu behaupten.

Nicole Kidman zeigt mit ihrer Serienpräsenz eindrucksvoll, dass sich große Namen im Streaming-Geschäft nach wie vor bestens auszahlen. Auch Jennifer Garner hat mit The Five-Star Weekend die Millionengrenze geknackt. Diese Beispiele belegen, dass das Einkommensgefälle zwischen Spitzenspielen und dem Durchschnitt weiterhin extrem groß ist. Die Zukunft gehört den Namen, die Sicherheit bieten.