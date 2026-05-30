Referee Siebert sorgt für eine kuriose Szene bei Arsenal-PSG-Spiel

Der Referee Siebert hat bei einem Fußballspiel zwischen Arsenal und PSG eine kuriose Szene geschaffen, die die Wut einiger Arsenal-Spieler und -Offiziellen auf sich gezogen hat. Die Szene passierte in der ersten Hälfte des Spiels, als der Stand noch 1:0 für die Londoner Gunners war.

Für eine kuriose Szene bei einem Fußball spiel zwischen Arsenal und PSG gesorgt hat ein Referee namens Siebert . Dabei hatte der Referee die Wut einiger Arsenal -Spieler und -Offiziellen auf sich gezogen.

Die Szene passierte in der ersten Hälfte des Spiels, als der Stand noch 1:0 für die Londoner Gunners war. Der Referee hatte in der sechsten Minute der Nachspielzeit einen Eckball zugesprochen, der bereits 5:54 Minuten der sechsminütigen Nachspielzeit abgelaufen war. Der Spieler Bukayo Saka (24) schien jedoch den Ball noch einmal genau zu inspizieren, bevor er sich Richtung Eckfahne bewegte. Der Referee hatte genug, pfeift zur Halbzeit.

Die Reaktion der Gunners war, dass Saka die Arme auseinander breitete und die Welt nicht mehr zu verstehen schien. Mehrere Spieler liefen zu Siebert, auch Akteure von der Bank. Die Szene war bereits Sekunden vor der Aufreger-Szene passiert, als ein Einwurf von Arsenal eine halbe Ewigkeit gedauert hatte. Der Einwurf wurde erst nach 37 Sekunden ausgeführt, nachdem der Ball ins Aus gegangen war.

Der Referee hatte bereits vorher deutliche Zeichen gesetzt, indem er Mosquera Gelb gab, weil er mit der Ausführung des Einwurfs zu lange brauchte. Der ZDF-Schiedsrichter-Experte Thorsten Kinhöfer sagte dazu: 'Er hat jetzt ein Zeichen gesetzt, da muss er auch dranbleiben.





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