Reform der Witwenrente: Verpflichtendes Rentensplitting zwischen Ehepartnern

Die Bundesregierung plant eine Reform der Witwenrente, die die wirtschaftliche Existenz von Hinterbliebenen gefährden könnte. Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission erwägt ein verpflichtendes Rentensplitting zwischen Ehepartnern, das die Altersvorsorge von Millionen Paaren grundlegend ändern würde.

Die Bundesregierung plant eine Reform der Witwenrente , die die wirtschaftliche Existenz von Hinterbliebenen gefährden könnte. Die von der Bundesregierung eingesetzte Rentenkommission erwägt ein verpflichtendes Rentensplitting zwischen Ehepartnern, das die Altersvorsorge von Millionen Paaren grundlegend ändern würde.

Bisher können Paare ihre Rentenansprüche freiwillig aufteilen, aber der Vorschlag der Kommission ist brisant: Künftig soll Rentensplitting verpflichtend werden. Vor allem Frauen könnten so besser abgesichert sein, aber wenn der Partner ein deutlich höheres Einkommen hatte und früh verstirbt, ist die 'große Witwenrente' deutlich attraktiver. Das ist auch der Grund, warum bisher weniger als 1000 Paare pro Jahr diese Möglichkeit nutzen





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