Das Straßenverkehrsgesetz wurde reformiert. Ab dem 1. Juli gelten neue Regeln, darunter ein Verbot des Punktehandels, längere Verjährungsfristen und der mögliche Smartphone-Führerschein. Experten äußern sich kritisch.

Das Straßenverkehrsgesetz (StVG) wurde umfassend reformiert, mit mehreren Änderungen, die ab dem 1. Juli für Kraftfahrer gelten. Eine zentrale Neuerung ist das Verbot, bei Behörden falsche Angaben zur Beteiligung an einer Ordnungswidrigkeit zu machen oder entsprechende Dienste anzubieten.

Es ist nicht mehr erlaubt, Strafpunkte in Flensburg gegen Entgelt zu kaufen oder an andere abzutreten. Verstöße gegen diese Regelung können mit Bußgeldern von bis zu 30.000 Euro geahndet werden. Verkehrsrechts-Experte Uwe Lenhart kommentiert, dass die Bußgeldbehörden bereits heute in der Lage sein sollten, den tatsächlichen Fahrer zu ermitteln, und im Zeitalter von künstlicher Intelligenz und automatisierter Bildauswertung sei der Staat in der Lage, problematische Fälle selbst zu identifizieren, ohne auf das Ordnungswidrigkeitenrecht angewiesen zu sein.

Eine weitere Änderung betrifft den Einsatz von Scancars, Fahrzeugen, die mit Kameratechnik ausgestattet sind und automatisch Kennzeichen von Fahrzeugen in Halteverboten oder ohne gültigen Parkschein erfassen. In anderen europäischen Ländern sind solche Fahrzeuge bereits im Einsatz, in Deutschland gab es bisher nur Pilotprojekte. Lenhart weist auf rechtliche Fragen hin, insbesondere hinsichtlich der Transparenz gegenüber der Öffentlichkeit und der Sicherstellung, dass nur die beschriebenen Daten erhoben und verarbeitet werden.

Scancars können bis zu 1000 Kennzeichen pro Stunde erfassen und sind damit effizienter als menschliche Kontrolleure. Der ADAC sieht Scancars jedoch nur als Ergänzung, nicht als Alternative zur herkömmlichen Kontrolle, und betont, dass sie das grundsätzliche Parkplatzproblem nicht lösen. Gleichzeitig wird die Verjährungsfrist für Verkehrsordnungswidrigkeiten von drei auf sechs Monate verlängert. Autofahrer müssen daher deutlich länger mit einem Knöllchen rechnen, während Behörden mehr Zeit zum Verschicken haben und entlastet werden.

Lenhart kritisiert diese Verlängerung, da die ursprüngliche kurze Frist von drei Monaten Ende der 1960er Jahre bewusst für eine schnelle Ahndung gewählt wurde und die Verlängerung trotz modernerer elektronischer Aktenführung nicht nachvollziehbar sei. Zukünftig soll es auch möglich sein, die Fahrerlaubnis über eine Smartphone-App nachzuweisen, sodass der physische Führerschein zu Hause bleiben darf, solange die Technik bereitsteht, musser aber weiterhin mitgeführt werden.

Lenharts Fazit zu den Änderungen fällt kritisch aus: Er spricht von blindem Aktionismus, hält die Verlängerung der Verjährungsfrist für übertrieben und betont, dass beim Verbot des Punktehandels verdächtige Fälle sorgfältiger geprüft werden müssten, damit die Neuregelung Wirkung zeigt





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