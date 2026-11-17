Der Reformkommission der Rhön-Stiftung empfiehlt hohe Zuzahlungen für Kassenpatienten, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Ein Überblick über die Pläne und Reaktionen.

Die Debatte über eine grundlegende Neuordnung des deutschen Gesundheitssystems hat mit neuen Vorschlägen der Rhön-Stiftung weitere Dramatik gewonnen. Während das Bundesgesundheitsministerium (BMG) und die Finanzkommission unter Leitung von Minister Carsten Linnemann am 15. Dezember um 11 Uhr ihren zweiten Bericht vorlegen werden, diskutieren Experten bereits jetzt weitreichende Modelle zur Kostendämpfung. Die Spannung in der Vorweihnachtszeit ist hoch, doch der erwartete Bericht der offiziellen Kommission bleibt aufgrund strenger Schweigepflicht der zehn Mitglieder vorerst im Verborgenen.

Kommission der Rhön-Stiftung stellt Pläne vor

Die hochrangige Reformkommission der Rhön-Stiftung hat ihren Abschlussbericht veröffentlicht und darin sehr weitgehende Vorschläge für Selbstbeteiligungsmodelle für gesetzlich Versicherte unterbreitet. Das Gutachten, das mit lediglich 17 Seiten knapp gehalten ist, wird von Gesundheitsökonom Nils Gutacker vom Sachverständigenrat Gesundheit und Boris Augurzky vom Wirtschaftsinstitut RWI Essen mitverfasst. Die Experten beschränken sich in ihrem Papier auf drei zentrale Forderungen, wobei die letzen beiden Maßnahmen dazu dienen sollen, die erste Hauptforderung flankierend zu unterstützen.

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Fokus auf Primärversorgung und Kostenbeteiligung

Der Kern der Empfehlung liegt in der Einführung eines verbindlichen Leistungsanspruchs auf Primärversorgung. Dieser soll durch Hausärzte sowie nichtärztliche Leistungserbringer wie Ergotherapeuten, Logopäden und Physiotherapeuten erbracht werden. Perspektivisch soll diese Versorgung nicht mehr durch die Kassenärztlichen Vereinigungen, sondern durch einen neuen Verband organisiert werden, der alle für die Primärversorgung zuständigen Berufsgruppen repräsentiert. Das Bundesministerium für Gesundheit arbeitet bereits mit Unterstützung der Finanzkommission an der Umsetzung dieses Primärversorgungsmodells, um die Struktur zu stärken.

Zehn Prozent Zuzahlung und Gesundheitskonto

Um dieses System zu finanzieren und die Inanspruchnahme von Leistungen zu steuern, schlägt die Kommission ein generelles Selbstbeteiligungsmodell vor. Demnach sollen Versicherte generell zehn Prozent der Kosten bei sämtlichen medizinischen Leistungen selbst tragen, wobei eine absolute Belastungsgrenze von zwei Prozent des Bruttojahreseinkommens vorgesehen ist. Ausgewählte präventive Leistungen sollen von dieser Regel ausgenommen werden. Als flankierende Maßnahme gegen Überlastungen durch hohe Kosten sollen Krankenkassen für jeden Versicherten ein Gesundheitskonto einrichten. Auf dieses Konto können Versicherte bis zur berechneten Belastungsgrenze Geld einzahlen, von dem dann Eigenanteile gezahlt werden. Nicht abgerufene Eigenanteile am Jahresende würden mit Gewinn ausgezahlt, um Anreize zur Bildung dieser Rücklage zu schaffen.

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Wahltarife als zweite Säule der Reform

Neben der obligatorischen Kostenbeteiligung sieht der Bericht ein zweites Modell vor, das auf freiwilliger Basis umgesetzt werden soll. Den Krankenkassen würde die Pflicht auferlegt, ihren Versicherten Wahltarife anzubieten. In diesen Tarifen müssten die Versicherten alle Kosten bis zu vorgeschlagenen Grenzen von 500 oder 1500 Euro selbst zahlen. Im Gegenzug dafür würden sie jährliche Bonuszahlungen erhalten. Die Autoren begründen dies damit, dass die erweiterte Kostenbeteiligung auf freiwilliger Basis zusätzliche Anreize schaffe, sich bei der Leistungsinanspruchnahme kostenbewusst zu verhalten.

Wirtschaftliche Folgen und Systemkritik

Die Autoren schätzen, dass durch ihre Vorschläge maximal 36 Milliarden Euro im System eingespart werden könnten, räumen jedoch ein, dass diese Summe sicher nicht erreicht werden würde. Das übergeordnete Ziel der Kommission ist es, die Inanspruchnahme durch Kostenbeteiligung zu senken und so das System sowie die Arbeitsmarktbedingungen zu entlasten. Dies stellt eine grundsätzliche Abweichung von der bisherigen Politik dar, bei der Zuzahlungsgrenzen primär an die Preisentwicklung angepasst wurden. Kritiker bemängeln, dass es an einem echten Steuerungswillen mangele, während die Politik weiterhin mit Spannungen zwischen den Akteuren umgeht, ohne konkrete Ergebnisse vorzulegen.