Der Arbeitsminister legt vor: Bei der vorzeitigen Rente nach 45 Jahren soll es „harte Korrekturen“ geben, bei einer anderen Frührente höhere Abschläge. Kann das den Rentenstreit lösen?

) hat ein umfassendes Rentenkonzept vorgelegt und will damit den seit Monaten schwelenden Streit in der Koalition lösen.

„Wir werden eine der größten Rentenreformen in der jüngeren Geschichte unseres Landes bekommen“, sagte Schweitzer in. Im Streit um die abschlagsfreie vorzeitige Rente schlägt Schweizer Einschnitte bei den dafür nötigen 45 Versicherungsjahren und Vertrauensschutzregeln vor. Als „zentraler Punkt“ des Gesamtpakets soll die geplante Kapitalrente gesetzlich verankert werden. Der 150-seitigen Gesetzentwurf Schweitzers, der der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, verweist auf die Vorschläge der Rentenkommission vom Juni: „Der überwiegende Teil der darin enthaltenen Empfehlungen wird mit diesem Entwurf umgesetzt.

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“ Schweitzer zeigte sich optimistisch, dass sein Konzept den schwarz-roten Rentenstreit lösen könne. „Mein Vorschlag kann dazu geeignet sein, uns da zusammenzubringen. “ Die Vorschläge beträfen alle, „die sich darüber Gedanken machen, wohin geht denn für mich persönlich die Perspektive im Alter“. ) mit, ein Gesetzentwurf sei in der Frühkoordinierung innerhalb der Bundesregierung.