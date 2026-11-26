Die Zeit drängt, wenn der Zeitplan des Kanzlers halten soll. Nun wollen CDU-Politiker Bewegung in den Rentenstreit bringen - doch erste Reaktionen lassen nicht auf einen schnellen Durchbruch hoffen.

Nach einem Kompromissvorschlag aus der Union zur Frührente für langjährige Versicherte machen führende CDU-Politiker Druck, den Koalitionsstreit über die Rentenreform beizulegen. CDU-Generalsekretärin Franziska Hoppermann erklärte: „Diese historische Chance müssen wir jetzt gemeinsam ergreifen und noch in diesem Jahr einen Beschluss herbeiführen, um eine starke und stabile Rente für die kommenden Generationen zu sichern.

“, „die ausgestreckte Hand zu ergreifen und die Sache konstruktiv zu einem Ergebnis zu führen“. Doch die erste Reaktion aus der SPD fiel zurückhaltend aus. In Verhandlungskreisen hieß es am Mittwochabend zudem bereits, der Vorschlag sei schon verworfen worden. Im Streit über die Abschaffung der abschlagsfreien Frührente nach 45 Beitragsjahren hatten Fachpolitiker der Unionsfraktion zuvor einen Mittelweg vorgeschlagen.

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Sie könnte demnach „für Menschen mit kleinen Einkommen vollständig erhalten“ bleiben. Diese Personengruppe arbeite besonders häufig in körperlich und psychisch belastenden Jobs, heißt es in dem am Abend bekanntgewordenen Papier. Aus Sicht der Renten-Fachfrau der SPD-Bundestagsfraktion, Annika Klose, geht der Vorschlag allerdings nicht weit genug.