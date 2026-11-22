In Bayern gibt das Wetter zum Wochenwechsel einen ersten Ausblick auf den Winter. Wer rausgeht, sollte eine dicke Jacke und den Regenschirm nicht vergessen. Autofahrer müssen sich auf glatte Straßen einstellen. Nur im Norden bleibt es meist trocken.

Zum Ende der Woche ist in Bayern ein Hauch von Winter zu spüren: Während es in Richtung Franken und Bayerischer Wald durch das Hochdruckgebiet Manuel meist trocken bleibt, erwarten die Menschen in der zweiten Tageshälfte und in der Nacht im Süden regional Niederschläge.

Schuld ist die Warmfront von Tief Wilka, das sich von Island bis zum Golf von Genua erstreckt. Regen im Süden, zunächst trocken im Norden Der Start in den Sonntag kann stellenweise mit Straßenglätte einhergehen. Nur im Norden und Osten schafft es die Sonne auch mal durch den Nebel und Hochnebel. Im Verlauf kommen von Südwesten her zunehmend dichte Wolken auf, die am Nachmittag und Abend vom Allgäu und Bodensee her Regen in Schwaben und Teilen Oberbayerns bringen.

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Die Schneefallgrenze sinkt auf etwa 800 Meter. Die Höchstwerte liegen bei örtlich 1 Grad in Franken bis 6 Grad am Untermain sowie rund um Passau. In den Kammlagen der Mittelgebirge gibt es heute -1 bis +1 Grad, in den Alpen auf 2.000 Meter Höhe werden 3 Grad erreicht. Auch in der Nacht zum Montag bleibt es winterlich, die Niederschläge verlagern sich jedoch weiter in Richtung Alpen, wobei sie vermehrt in Schnee übergehen.

Nur noch am Bodensee gibt es längere Zeit Regen. Trüb kann es für die Menschen in Franken und der Oberpfalz werden. Zwar lockert es hier in der Nacht häufiger auf, stellenweise bildet sich aber dichter Nebel und Hochnebel. Die Luft in der Nacht kühlt sich ab auf +1 Grad am Bodensee bis -5 Grad im Bayerischen Wald.

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Besondere : Dort, wo Nässe gefriert oder Schnee liegen bleibt, kann es glatt werden. Betroffen sind vor allem Schwaben und Oberbayern. Zum Start in die neue Woche zieht sich der Schnee zunächst in die Alpen zurück. Von Norden kann sich die Sonne neben tiefhängenden Wolken zeitweise durchsetzen.

Meist bleibt es trocken, nur in den östlichen Mittelgebirgen sind Schnee- oder Schneeregenschauer möglich. Am Dienstag und Mittwoch zeigen sich in Bayern nach Nebelauflösung Sonne und Wolken. In den Alpen sind die Gipfel erst meist frei, im Verlauf aber mehr und mehr in Wolken gehüllt. Die Werte auf dem Thermometer sinken in den kommenden Nächten auf -3 bis -10 Grad.

Die tiefsten Werte gibt es dabei über Schnee an den Alpen. Als Tageshöchstwerte werden -1 bis +4 Grad erreicht. Der Wind weht auf den Alpengipfeln schwach bis mäßig aus Südwest bis West mit starken, zum Abend hin stürmischen Böen.

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