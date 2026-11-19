Starker Regen in Las Vegas führt zu kaum aktivem Formel-1-Training. Teams wie Ferrari, Red Bull und Mercedes verzichten auf Runden, um Fahrersicherheit und technische Daten zu schützen.

Bei der ersten Trainingssession für den Großen Preis von Las Vegas am Donnerstag trat ein ungewöhnliches Bild auf der Rennstrecke auf. Die meisten Piloten blieben in den Boxen, da starker Regen die Sicht und die Streckenverhältnisse erheblich beeinträchtigte. Dieser Umstand verzögerte den Start der eigentlichen Trainingsaktivitäten erheblich und sorgte für Enttäuschung bei den zahlenden Zuschauern auf den VIP-Tribünen.

Verzögerter Start durch nasse Streckenbedingungen

Erst nach sechs Minuten des beginnenden Trainings wagte sich Sergio Perez (36) im Cadillac als erster Fahrer auf den nassen Stadtkurs. Allerdings beschränkte er seine Teilnahme auf nur zwei Minuten, bevor er wieder in die Box zurückkehrte. Anschließend herrschte für fast eine Viertelstunde absolute Ruhe auf der Strecke, da sich keine anderen Piloten für einen Start entschieden. Erst nach mehr als einer halben Stunde wurden die Rookie-Piloten Ryo Hirakawa (32) und Rafael Camara (21) sowie der Haas-Pilot Oliver Bearman auf die Bahn geschickt. Ryo Hirakawa (32) vertritt Oliver Bearman (21) in diesem Rennwochenende.

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Top-Fahrer meiden Risiken und Datenverlust

Als Weltmeister Antonelli (20/Mercedes) und Max Verstappen (29/Red Bull) schließlich aus den Boxen fuhren, war die Freude über die Aktivität nur von kurzer Dauer. Zehn Minuten später wurde die Strecke wieder geräumt, da die Bedingungen als zu unsicher eingestuft wurden. Am Ende verzichteten fünf Fahrer komplett auf eine Ausfahrt im Regen, darunter Weltmeister Lando Norris (27) und sein Teamkollege Oscar Piastri (25). Peter Bayer (55), CEO der Racing Bulls, erklärte gegenüber "Sky", dass es zwar schade für die Fans gewesen sei, aber die Risikovermeidung der Teams vorhersehbar war. Zudem sei es bei den aktuellen Wetterbedingungen kaum möglich, wertvolle technische Daten zu sammeln.

Ergebnisse und Reaktionen der Piloten

Trotz der niedrigen Aktivität auf der Strecke setzten sich Sergio Perez im Cadillac als Schnellster durch, allein weil er der Erste auf der Bahn war. Auf den zweiten Platz folgte Ryo Hirakawa, gefolgt von Rafael Camara auf dem dritten Platz. Dino Beganovic (22), der als Ersatzfahrer für Ferrari unterwegs ist, zeigte sich hingegen von der Strecke begeistert und bezeichnete den Strip in Las Vegas als wahrhaft spektakulär. Seine Begeisterung stand im Kontrast zu den Bedenken anderer Piloten bezüglich der Sicherheit.

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Kritik an Aquaplaning und Eisanfälligkeit

Während einige Piloten die Strecke lobten, beschrieben andere die Bedingungen als gefährlich. Weltmeister Antonelli kritisierte, dass es überall auf der Strecke zu Aquaplaning komme. Vierfach-Champion Max Verstappen verglich die Fahrbarkeit der Bahn mit einer Eisbahn, was die extreme Rutschigkeit unterstrich. Diese negativen Erfahrungen führten dazu, dass viele Teams ihre Fahrzeuge lieber in der Box stationiert ließen, um Schäden zu vermeiden.

Wirtschaftlicher Kontext und Sponsoring-Deal

Kurz vor dem Training gab die Formel 1 zudem eine langfristige Kooperation mit dem Sportartikelhersteller Nike bekannt. Dieser Deal hat mehrere Jahre Laufzeit und unterstreicht die wirtschaftliche Bedeutung des Rennens. Die Kombination aus hoher Ticketpreisgestaltung und den wetterbedingten Einschränkungen im Training hat jedoch die Stimmung bei den Anwesenden getrübt, da die erhoffte Show auf der Strecke ausfiel.