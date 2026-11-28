Nürnberg - In den Alpen sinken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag teils bis auf minus zehn Grad. Und nach dem Frost könnte es rutschig werden.

- In den Alpen sinken die Temperaturen in der Nacht zum Sonntag teils bis auf minus zehn Grad. Und nach dem Frost könnte es rutschig werden.

In Bayern wird es am Samstag kalt, aber es bleibt meist trocken. Nach einem trüben Start unter Hochnebel und tiefen Wolken kommt heute im Tagesverlauf oftmals die Sonne durch, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im Süden des Freistaats bleibt es laut dpa am Morgen grau unter dem Nebel, ehe es am Nachmittag in den meisten Regionen sonnig wird - in der Region kann es zu Schnee und Regen kommen. In den Alpen herrscht durchweg blauer Himmel.

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Im Norden zeigt sich nach oft trübem Beginn ebenfalls vielerorts die Sonne. Im Umfeld der östlichen Mittelgebirge hält sich dagegen teils länger der Hochnebel. Die Tageshöchsttemperaturen liegen abseits der höheren Berglagen zwischen minus zwei und plus drei Grad. In der Nacht zum Sonntag wird es verbreitet frostig.