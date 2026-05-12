Regenerieren Sie Ihre zerrr. Hollandaise Sauce mitöltem Syphon-Schritt?

Kunden berichten, dass sie ihre Hollandaise Sauce bei zu heißem Kochen, schnellem Rühren oder versehentlichem Unachtsamkeit waschen konnten. Mit dem Syphon-Trick können Sie es aufbessern, indem Sie die Sauce weiterhin warm halten und in einen Syphonfüllen, der als Sahnespender bekannt ist (ab etwa 35 €), füllen. Drücken Sie den Knopf und das Problem ist gelöst.

Vermasselte Hollandaise? Da hilft der Syphon-Trick . Einfach die noch warme Sauce zusammen mit aufgeschlagener Sahne in den Syphon geben und aufspritzen. Keiner merkt was.

Ein Albtraum für jeden, der am Herd steht: Die Temperatur war zu hoch, das Rühren zu hastig oder man war nur kurz unachtsam – und schon ist das Malheur geschehen. Die Sauce Hollandaise, die eben noch so cremig aussah, flockt plötzlich aus und wird zu einem unschönen Gemisch aus Butter und Ei. Aber was stellt man mit diesem Küchen-Desaster an? Direkt in den Abfluss damit?

Das wäre eine enorme Verschwendung von Lebensmitteln! Die erfreuliche Nachricht ist: Ihr Spargelgericht kann noch gerettet werden. Einen Kniff, wie diese Panne in der Küche beinahe behoben werden kann, verrät Daniel Behrendt. Er ist Profi-Koch und leitet die Küche im Waldorf Astoria Berlin.

Sein Vorgehen ist erstaunlich simpel.

„Zuerst etwas Sahne schaumig aufkochen und vom Herd nehmen“, erläutert der Experte. „Rasch die vermeintlich vermasselte Hollandaise dazugeben und mit dem Schneebesen kräftig durchschlagen. “Nun folgt der entscheidende Punkt, der das Blatt wendet: Die noch lauwarme Mischung wird in einen Sahnesyphon gefüllt (wird auch als Sahnespender bezeichnet, verfügbar ab circa 35 Euro) und dieser dann per Knopfdruck betätigt. „Schon hat sie sich wieder gefangen“, garantiert der Gourmetkoch.

Das Resultat ist eine makellos sämige Sauce ohne jegliche Klumpen. Und der zusätzliche Spritzer Sahne?

„Das bisschen Sahne schmeckt man auch kaum“, meint Behrendt. Anschließend lässt sich die Sauce ganz normal einsetzen





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