Trotz tagelangen Regens bleiben die Pegel niedrig: Den Trinkwassertalsperren in SWF fehlt weiterhin dringend Wasser.

Dirk Müller vom Wasserverband Siegen-Wittgenstein schaut auf seine Pegelkurve. Seit März geht es mit dem Wasserstand der Obernautalsperre bei Netphen kontinuierlich bergab.

"Es war sehr erfreulich. Wir hatten rund 100 Milliliter Niederschlag an beiden Talsperren. Das hat zu einem Aufstau von einem Meter vierzig geführt"Grund für eine Entwarnung ist das aber nicht. Langfristig betrachtet liegen die Füllstände noch weit unter dem Normalwert.

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Um den zu erreichen, bräuchte es wohl Regen über Monate. Dirk Müller glaubt aufgrund der Klimaveränderungen nicht, dass es noch einmal dazu kommt.

"Auf lange Sicht werden wir um eine dritte Talsperre nicht herum kommen, wenn wir die Versorgungssicherheit in Siegen-Wittgenstein gewährleisten wollen"Der betreibt acht Talsperren, die sich gegenseitig ausgleichen können. Durch den Regen der vergangenen Woche ist etwa die Bigge fast wieder auf den Normalwert gestiegen. Das hat auch mit einer neuen Gesetzeslage zu tun: "Seitdem dürfen wie weniger Wasser an die Ruhr abgeben - das hat uns enorm geholfen. Gegenüber früher hat das fast die Wassermenge einer komplette Talsperre ausgemacht" .

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Den größten Effekt hatte der Regen auf die Flusspegel. Sie sind überall in der Region gestiegen - auch die Alche in Siegen hat profitiert. Angler Steve Norbert kümmert sich um den Fischbestand des Flusses und setzt hier regelmäßig Forellen aus. Denen geht es mit den gestiegen Füllständen deutlich besser: "Eigentlich bringt Hochwasser nur Vorteile.

Die Gewässerstrukturen verändern sich, es werden neue Laichplätze geschaffen, und durch die gestiegene Wassermenge gibt es auch mehr Sauerstoff im Gewässer".36-jähriger soll Frau wegen Schulden umgebracht haben Aus Habgier soll ein Mann in Brilon eine Frau ermordet haben. Im Januar muss er sich vor Gericht wegen Mordes verantworten. Rund 200 Menschen haben in Siegen gegen das neue Pflegegesetz demonstriert. Sie sehen ihre Jobs durch das Gesetz in Gefahr.