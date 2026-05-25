Regierende Bürgermeister trägt Sicherheitswesten bei Einsatz, doch Sicherheitspanne bei Razzia mit Kai Wegner

Der Regierende Bürgermeister trägt bei einem Einsatz eine schusssichere Weste, doch es gibt eine peinliche Sicherheitspanne bei einer Razzia mit Kai Wegner. Ein Rucksack mit dienstlichen Unterlagen wurde gestohlen, und es gibt Unklarheit, was in den Unterlagen stand und wie die sensiblen Daten missbraucht werden können.

Der Regierende Bürgermeister trug beim Einsatz eine schusssichere Weste, trotzdem gab es bei der nächtlichen Razzia mit Kai Wegner (53, CDU) eine peinliche Sicherheitspanne . Aus einem Zivilfahrzeug der Einsatzkräfte wurde ein Rucksack gestohlen!

, Zoll, Ordnungsamt und Jobcenter startete am Freitagabend auf dem Hof des Zollfahndungsamtes am Columbiadamm (Tempelhof). Dort trafen sich die Beamten, dann ging es in einer langen Autokolonne zu den einzelnen Objekten. Wegner bekam von seinen Personenschützern eine schusssichere Weste ausgehändigt. Zur gleichen Zeit wurden die Orte, die der Regierende später ansteuerte, bereits observiert – eine Standardmaßnahme.

Dabei gab es die Panne. Das Zivilfahrzeug der Zollfahnder parkte in der Donaustraße. Dabei wurde ein privater Rucksack mit dienstlichen Unterlagen gestohlen, so ein Polizeisprecher am Pfingstsonntag zu BILD. Angeblich war das Fahrzeug der Beamten verschlossen.

Nun wird wegen besonders schwerenWegner fuhr beim Ordnungsamt mit Unklar, was in den dienstlichen Unterlagen stand und wie die möglicherweise sensiblen Daten von Kriminellen missbraucht werden können. Zu den Folgen des Diebstahls konnte die Polizei noch keine Angaben machen. Bis weit nach Mitternacht wurden mehrere Lokale und Geschäfte in Neukölln kontrolliert. Razzia auf seine gepanzerte Limousine, fuhr stattdessen beim Ordnungsamt mit.

Seine Personenschützer kamen mit unauffälligen Zivilfahrzeugen nach. Der Verbund-Einsatz richtete sich gegen Steuer- und Sozialleistungsbetrug. Auch vier illegale Spielautomaten wurden in einem Lokal an der Sonnenallee sichergestellt. Mit der Razzia wolle man Clan-Kriminalität bekämpfen, so Wegner.

"Der Rechtsstaat ist stark und wehrt sich", sagte der Regierende zu BILD





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