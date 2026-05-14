Regierung will Habecks Heiz-Hammer entschärfen, NKR-Chef rechnet ab

Die Bundesregierung hat das neue Heizungsgesetz von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche auf den Weg gebracht, um die strengen Regeln von Robert Habecks (Grüne) zu schärfen. Der Normenkontrollrat (NKR) hat jedoch das Vorhaben kritisiert und die Pläne für unzulässig erklärt. NKR-Chef Lutz Goebel rechnet mit der Regierung ab und sieht das Gesetz als ein Paradebeispiel für mangelnde Staatsverständnis und Praxisfähigkeit. Das neue Heizungsgesetz sei „überkompliziert, voller unklarer Vorgaben und in Teilen praktisch kaum umsetzbar“, kritisiert Goebel. Selbst Fachverbände kritisieren fehlende Praxistauglichkeit und massive Umsetzungsprobleme.

Die Regierung will Robert Habecks (56, Grüne) Heiz-Hammer entschärfen. Doch es droht Heiz-Frust! Am Mittwoch hat die Bundesregierung das neue Heizungsgesetz von Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (52, CDU) auf den Weg gebracht.

Der Plan: Schluss mit Habecks strengen Regeln. Vermieter und Eigentümer sollen auch künftig Öl- und Gasheizungen einbauen dürfen. Doch ausgerechnet Deutschlands Gesetze-TÜV funkt jetzt dazwischen. Der Normenkontrollrat (NKR) hat Reiches Pläne geprüft.

Das Urteil: vernichtend! NKR-Chef Lutz Goebel (71) rechnet in BILD mit der Bundesregierung ab. Das Gesetz gehöre „zu den handwerklich schwächsten und praxisfernsten Vorhaben, die dem NKR in den vergangenen Jahren vorgelegt wurden“. Heißt übersetzt: Reiches Gesetz könnte am Ende mindestens so schlecht sein wie Habecks Heiz-Hammer von 2024.

Der hatte damals für massiven Frust gesorgt. Goebel legt nach: Das neue Heizungsgesetz sei „ein Paradebeispiel dafür, warum viele Menschen staatliche Regeln nicht mehr verstehen.

“ Es würde „zur Frustration vieler Bürger gegenüber Staat und Politik“ beitragen. Sein Vorwurf: Die neuen Regeln seien „überkompliziert, voller unklarer Vorgaben und in Teilen praktisch kaum umsetzbar“. Selbst Fachverbände kritisierten fehlende Praxistauglichkeit und massive Umsetzungsprobleme. Baut ein Vermieter in einem Wohnhaus eine neue Öl- oder Gasheizung ein, soll er künftig die Hälfte der Kosten für Netzentgelte, CO₂-Preis und Biokraftstoff tragen müssen





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