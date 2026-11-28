Oppositionsführer Gadi Eisenkot wirft Benjamin Netanyahu vor, die Regierungsbildung in Israel zu behindern. Nun hat sich der Ministerpräsident bereiterklärt, ihm den Chefposten zu überlassen – fürs Erste.

angeboten, im Falle einer Einigung auf eine Koalition zuerst den alternierenden Vorsitz einer sogenannten Einheitsregierung zu übernehmen. Eisenkot zunächst den Vortritt zu lassen, sei seine »Verantwortung als Anführer«, teilte Netanyahu im Onlinedienst X mit.

לפני ימים אחדים, האמת והצדק יצאו לאור בבית המשפט. זה קרה בזכות רבים בעם ישראל שעמדו לצידי בעשור האחרון, ובראשם רעייתי שרה ובניי יאיר ואבנר – שעברו סבל קשה ותמכו בי בכל החזיתות. An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von X.com, der den Artikel ergänzt und von der Redaktion empfohlen wird. Sie können Ihre Zustimmung jederzeit wieder zurücknehmen.

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Der mit der Regierungsbildung beauftragte Eisenkot hatte Netanyahus Likud-Partei am Freitag vorgeworfen, Neuwahlen anzustreben und deshalb Gespräche über eine mögliche Koalition absichtlich zu verzögern. Der Likud habe sich »zwei Wochen lang geweigert, auch nur einen einzigen konkreten Vorschlag auf den Tisch zu legen«, sagte Eisenkot. Die konservative Likud-Partei sei nicht zu Kompromissen bereit, fügte Eisenkot hinzu, der das Mitte-Bündnis Jaschar anführt.