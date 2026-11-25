Die umstrittene Berliner Abgeordnete Vanessa Emde gehört nicht mehr zur Linke-Fraktion. Was bedeutet dieser Schritt für die Partei? Und wird Elif Eralp jetzt Regierende Bürgermeisterin?

Die Berliner Linke-Fraktion hat die umstrittene Abgeordnete Vanessa Emde ausgeschlossen – aber die Frage ist offen, was das für die Regierungsbildung bedeutet. Linke, Grüne undkönnen sich nicht darauf verlassen, dass die wochenlangen Diskussionen um Emde, ihre Positionen zum Nahostkonflikt und ihr Verhalten gegenüber der Parteispitze schnell in Vergessenheit geraten.

Dafür dürften schon die Gegner von Rot-Grün-Rot sorgen – und die gibt es nicht nur in derZumindest ist mit dem Ausschluss eine wichtige Hürde genommen. Die ständigen öffentlichen Debatten über Emde haben die Koalitionsverhandlungen überschattet. Und die Ungewissheit darüber, ob eine ausreichende Mehrheit dafür zustande kommen würde, war eine Belastung für alle Beteiligten. Das lässt sich nicht sicher sagen.

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Aber Grüne und SPD haben schon Emdes Aufnahme in die Linke-Fraktion wegen deren Haltung zum Nahostkonflikt und zum Existenzrecht Israels kritisch gesehen. Als Reaktion darauf haben sie die Sondierungsgespräche kurzzeitig unterbrochen. Insbesondere SPD-Fraktionschef Steffen Krach hat mehrfach betont, er könne sich eine Zusammenarbeit mit Emde nicht vorstellen. Ende Oktober erklärte er im ZDF auf die Frage, was passiere, wenn Emde Fraktionsmitglied bleibe: „Dann werden wir keine Koalition haben.

“Nein. Nur weil Emde nicht mehr zur Fraktion gehört, wird die Diskussion um Antisemitismus in der Linke nicht verschwinden. Im Gegenteil: Sie kann immer wieder befeuert werden, sobald Berliner Linke-Mitglieder bei propalästinensischen Demonstrationen oder Veranstaltungen einseitig Position gegen Israel beziehen und damit Schlagzeilen provozieren. Emde und das Thema Antisemitismus sind das Eine.

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Aber es gibt auf dem Weg zu einer rot-grün-roten Landesregierung noch andere Hürden. Bislang ist über die Inhalte der Koalitionsverhandlungen so gut wie nichts bekannt – auch nicht darüber, wo es noch hakt. Weil immer viel über Emde geredet wurde, fiel das auch nicht auf. Aber schwierige Fragen, wie sich viele Wahlversprechen angesichts drohender Milliardenlöcher im Haushalt finanzieren lassen, sind noch ungelöst.

Auch bei anderen Themen klaffen die Vorstellungen vor allem zwischen Linke und SPD stark auseinander, etwa bei der Ausstattung der Polizei und möglichen Änderungen am Berliner Polizeigesetz. Auch dann ist Rot-Grün-Rot noch nicht gesetzt. Linke und SPD wollen nach Abschluss der Koalitionsverhandlungen ihre Mitglieder zu den Ergebnissen befragen. Vor allem bei der SPD sehen viele das Risiko, dass eine Mehrheit den Daumen senkt.

Im Berliner Landesverband gibt es etliche Stimmen, die öffentlich vor Rot-Grün-Rot warnen. WirtschaftssenatorinLinke, Grüne und SPD wollen die Koalitionsverhandlungen weiterführen und sich bis Anfang 2027 auf einen Koalitionsvertrag verständigen. Danach folgen die Mitgliedervoten bei Linke und SPD. Die Grünen wollen ein „digitales Meinungsbild“ von den Mitgliedern dazu einholen und dann einen Parteitag über die Regierungskoalition entscheiden lassen.

Gibt es von allen Seiten Zustimmung, könnte sich Elif Eralp zur Regierenden Bürgermeisterin wählen lassen. Die drei Parteien haben sich den 21. Januar dafür in den Kalender geschrieben. Zu Rot-Grün-Rot gibt es wenige attraktive Alternativen: Rechnerisch hätte auch eine Koalition aus CDU, Grünen und SPD eine Mehrheit im Landesparlament – aber nur knapp mit zwei Stimmen.

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Nicht nur aus dem Kreis der jüngeren Grünen-Abgeordneten gibt es große Skepsis gegenüber der sogenannten Kenia-Koalition. Auch in der CDU gibt es Abgeordnete, die sich das schwer vorstellen können. Denkbar wäre auch eine Minderheitenregierung von Linke und Grünen. Aber es gibt große Zweifel, ob das angesichts der Herausforderungen für die Berliner Politik eine stabile Grundlage wäre.

Das ist noch offen, aber ihre politische Karriere als Abgeordnete ist nicht zwangsläufig zu Ende. Zwar ist sie nicht mehr Mitglied der Linke-Fraktion, aber weiterhin im Landesparlament. Auf ihr Mandat zu verzichten, hat sie ausdrücklich abgelehnt – und das am Dienstagabend noch einmal wiederholt. Auch künftig bekommt sie als Abgeordnete damit 8.161 Euro pro Monat.

Sie hat zum Beispiel nach wie vor die Möglichkeit, parlamentarische Anfragen an den Senat zu stellen und in begrenztem Umfang bei Plenarsitzungen zu sprechen. Dabei könnte sie die Politik der Linke kritisieren – nicht nur bei Themen mit Nahostbezug. Der Vorwurf der Linke-Fraktionsspitze, sich nicht an vereinbarte Regeln zu halten, kann ihr künftig egal sein.