Regierungsflieger ziehen erst 2038 nach Berlin um

Wegen Bauverzögerungen am BER und Streitigkeiten zwischen Berlin und Brandenburg verschiebt sich der Umzug der gesamten Regierungsflotte von Köln-Wahn nach Berlin auf den Zeitraum 2036 bis 2038.

Der geplante Umzug der gesamten deutschen Regierungsflotte vom Flughafen Köln-Bonn nach Berlin verzögert sich drastisch. Was ursprünglich für das Jahr 2012 vorgesehen war, könnte sich laut Berichten des "Spiegel" nun bis ins Jahr 2038 hinziehen. Die Maschinen bleiben weiterhin im Rheinland stationiert, während die Piloten Hunderte Male im Jahr leer zur Hauptstadt fliegen, um Spitzenpolitiker abzuholen und anschließend wieder nach Köln-Wahn zurückzukehren.

Verzögerungen am BER bremsen Pläne

Ein Haupthindernis für die pünktliche Fertigstellung ist die lange Geschichte der Baupannen am Berlin Brandenburg Airport (BER). Der Hauptstadtflughafen öffnete seine Tore erst 2020, fast neun Jahre später als ursprünglich geplant, und ging mit erheblichen Kostenüberschreitungen und technischen Problemen in den Betrieb. Diese langjährigen Verzögerungen lähmten auch die Vorbereitungen für die neue Infrastruktur der Bundesregierung. selbst in der Corona-Zeit kamen die notwendigen Bauarbeiten nicht in den gewünschten Schwung, was den Zeitplan weiter aufschob und die Realisierbarkeit der ursprünglichen Termine unmöglich machte.

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Flotte wächst und Flächenbedarf steigt

Gleichzeitig mit den baupolitischer Schwierigkeiten hat sich der Umfang des Projekts erheblich vergrößert. Ursprünglich war die Stationierung von rund zehn Flugzeugen in Berlin geplant. Inzwischen soll die Flotte auf 18 Luftfahrzeuge anwachsen. Der Platzbedarf für die Unterbringung dieser Maschinen sowie der zugehörigen Infrastruktur stieg daher von ursprünglich rund 304.000 Quadratmetern auf 580.000 Quadratmeter laut Angaben der Bundesanstalt für Immobilienaufgaben. Neben den Hangars sind für die neue Liegenschaft 18 Gebäude vorgesehen, darunter ein Kommandostand, Unterkünfte für das Personal, eine Kantine und Sportmöglichkeiten. Die Wartung der Maschinen wird künftig nicht mehr von Lufthansa Technik am alten Standort übernommen, sondern muss nach Berlin verlegt werden.

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Länderstreit über Zuständigkeiten und Kosten

Ein weiteres erhebliches Problem stellt der Streit zwischen den Ländern Berlin und Brandenburg über die Zuständigkeiten dar. Für Teile der neuen Liegenschaft ist die Stadt Berlin verantwortlich, während der Rest auf brandenburgischem Gebiet liegt. Laut dem "Spiegel" zanken sich die beiden Länder derzeit darüber, wer genau für welche Bauabschnitte und Kosten aufkommt. Diese unsichere rechtliche und administrative Lage führt dazu, dass nicht alle geplanten Baumaßnahmen bereits genehmigt sind. Da durch den gestiegenen Bedarf noch weitere Bauten hinzugekommen sind, ist sogar eine völlig neue Baugenehmigung erforderlich, was den Prozess weiter verlangsamt. Die aktuellen geplanten Kosten für das gesamte Vorhaben belaufen sich auf rund 2,5 Milliarden Euro.

Auswirkung auf Piloten und Zeitplan

Bis zur Fertigstellung der neuen Anlage werden die Piloten weiterhin eine ineffiziente Pendlerexistenz führen müssen. Der Flugzeugbestand bleibt in Köln-Wahn stationiert, und die Crews müssen mit leeren Maschinen zwischen dem Rheinland und der Hauptstadt hin- und herpendeln. Derzeit legen die Piloten diese Leerflüge rund 800 Mal pro Jahr zurück, um den Bedarf der Bundesregierung zu decken. Dieser Zustand wird wahrscheinlich noch über ein Jahrzehnt andauern, da der Umzug der gesamten Flotte nach den aktuellen Prognosen der zuständigen Bundesanstalt für Immobilienaufgaben erst im Zeitraum zwischen 2036 und 2038 abgeschlossen sein wird. Für die betroffenen Piloten bedeutet dies weiterhin hohe operative Kosten und logistischen Aufwand, während die Bauprojekte in Berlin und Brandenburg weiter voranschreiten müssen.