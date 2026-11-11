Vor 17 Jahren beendet, tritt die zehnmal Weltmeisterin Regina Halmich am 14. September 2024 wieder im Ring an, um Stefan Raab zu besiegen. Der Kampf verspricht Spannung und hat auch gesellschaftliche Themen angesprochen.

Regina Halmich, die 12 Jahre lang ungeschlagene Weltmeisterin im Frauen-Boxen war, spielt am 14. September 2024 erneut im Ring. Der Kampf richtet sich gegen den Showproducer Stefan Raab, mit dem sie in der Vergangenheit mehrfach um die Vorherrschaft gegeneinander gekämpft hat.

Der Rücktritt - ein neuer Auftritt

Die gebürtige Karlsruherin beendete ihre Profi-Boxerkarriere 2007 und ließ die Weltmeisterschalen seitdem still stehen. Jetzt, 17 Jahre später, tritt sie vor 14.000 Zuschauern wieder in die Knie. Auf ihrer offiziellen Website kündigte sie die Rückkehr mit einer klaren Ansage an: Mit dem Profisport kombiniert sie als gelernte Rechtsanwaltsgehilfin die Ausbildung von Nachwuchsboxern und engagiert sich besonders in sozialen Projekten.

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Halmich ist 1,60 Meter groß und hat in ihrer langen Laufbahn mit Karate, Kick- und Thaiboxen begonnen, bevor sie zu Judo wechselte. 1992 bis 1994 wurde sie dreimal deutsche Meisterin und 1992 Europameisterin im Amateur-Gewicht. Ihr Profikarriere Startschuss war der erste Kampf am 10. Juni 1995 im Hamburg‑Haus "Universum Boxing". Dort wurde sie zur ersten deutschen Boxweltmeisterin gekürt. Sie verteidigte ihr Titel bis 2007 und trat schließlich nach 12 Jahren im Ring zurück, mit nur zwei Niederlagen im Profi‑Bestandsauftritt.

Der Konflikt mit Stefan Raab

Stefan Raab hat Halmich bereits in drei TV‑Shows herausgefordert: bei "Hinter Gittern - Der Frauenknast", im "Clark Final Fight" und in einer weiteren Show im Jahr 2011. In allen Kämpfen konnte Halmich vor dem Publikum bestehend ihre überlegene Technik nachweisen. Die fünf‑Stunden‑Klänge dieser Showkämpfe sind in Deutschland noch immer Gegenstand von Diskussionen. Halmich hat sich in ihrer Rückkehr erneut zum Ziel gesetzt, Raab für das dritte Mal in die Schranken zu weisen.

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Der aktuelle Kampf ist damit nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Auftakt zu einer erneuten Debatte über die Rolle von Mediengestalten im Profisport. Die Organisatoren haben ein öffentliches Zuläuternote beauftragt, das Gewicht, die Schutzausrüstung und die Sicherheitsmaßnahmen eindeutig zu regeln, um einen fairen und sicheren Wettbewerb zu garantieren.

Gesellschaftliche Themen im Fokus

Halmich nutzt die Plattform, um Projekte zu fördern, die ihr wichtig sind. Sie ist Partnerin der Organisation "Pink Ribbon" und setzt sich für Brustkrebssiedende ein. Darüber hinaus unterstützt sie den Verein "Der Weiße Ring" und wirkt aktiv an der Kampagne "Gewalt gegen Frauen - nicht mit uns" des Deutschen Olympischen Sportbunds. Diese Aktivitäten stehen bei der Rückkehr im Ring für mehr als ein Sportereignis - sie sollen Bewusstsein schaffen und soziale Verantwortung zeigen.

In ihrer Karriere hat Halmich auch persönliche Erfahrungen gemacht: Von 1995 bis 1997 was sie mit dem Fußballer Martin Driller eine Beziehung führte und 2004 fand sie ihre Liebe bei dem Polizisten Andreas Jourdan. Nach einer 12‑jährigen Beziehung, die in ein Ende ging, blieben sie schloss und leben heute gedanklich in die Boxwelt zurück.

Ausblick - Was folgt nach dem Kampf?

Falls die zurückkehrende Championin Stefan Raab erneut in die Schranken weist, wird die Boxwelt die Popkultur erneut in den Mittelpunkt stellen. Regie und Rechte werden von Online‑Plattformen und Fachanzeigen organisiert. Halmich hat bereits angekündigt, nach dem Finale weitere jugendliche Talente im Studio "Universum Boxing" zu coachen und dafür Prokuristen zu bilden. Des Weiteren plane sie weitere Auftritte in gesellschaftskritischen Programmen, um das Thema Gewalt gegen Frauen noch weiter zu beleuchten. Der nächste Schritt ist die offizielle Kehrblitzplanung nach Staub Heinz Frettsche, die den nächsten Schritt im deutschen Boxsportliste und die weltweiten Möglichkeiten für Frauenboxerin und begleitendes soziales Engagement aus.;